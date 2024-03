Preocupación: Alfa fue internado apenas salió de Gran Hermano

En estos días, la casa de Gran Hermano sigue dando qué hablar, como sucedió ahora luego de la salida de Alfa, casi expulsado por violar el reglamento del juego.

También el polémico participante, se molestó cuando la producción hizo entrar a su "archienemigo", Ariel de la edición anterior.

Ahora, la cuenta de X de Ángel de Brito publicó una noticia que preocupó al fandom del programa de Telefe: “Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas”, publicó el conductor de LAM, ofreciendo otra versión que hasta el momento se desconocía.

La misma noticia fue dada por Romina Uhrig en "A la Barbarossa", cuando hablaban de la salida del empresario: “Yo lo quiero un montón pero así es Alfa. No juega, no es un personaje, aunque con esto no lo justifico”, analizó la ex diputada sobre la participación de su ex compañero en la edición actual.

Cuenta @AngeldebritoOk que Alfa fue internado luego de salir de la casa ya que estaba sufriendo una arritmia.#GranHermano pic.twitter.com/Mmj6m0FPJD — emi (@eeemiliano) March 28, 2024

Estado actual

El portal Teleshow aseguró que Alfa se encuentra internado en San Isidro. El hombre llegó para realizarse un control porque son recurrentes los problemas de presión alta. En ese contexto, si bien los estudios salieron bien, se determinó arritmia. Fuentes de Telefe informaron que la situación está controlada, que el paciente se encuentra estable y se espera que durante el transcurso del jueves le den el alta.