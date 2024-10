Desde hace tiempo, la relación entre Barby Silenzi y El Polaco se mantiene tranquila y aparentemente en paz. Protagonistas de varias crisis y escándalos, la pareja se conoció en la pista del Bailando y, desde ese momento siempre fueron noticia.

Ahora, la mediática se refirió a su relación con el cantante y en una entrevista con Catalina Dlugi para La Once Diez dijo: "Ya no llevo la cuenta de las separaciones. Ahora nos reímos, pero en cada momento que pasa, situaciones, no nos reímos tanto”, comenzó diciendo la influencer.

Luego sumó: “Cuando nos peleamos discutimos un poco hasta que bueno basta, discutimos hasta ahí porque tenemos a las nenas, ¿para qué gastar tanto en una discusión? prefiero quedarme callada y dejarlo que hable. Hay veces que nos decimos que nos separamos, se terminó. Pero sabemos que no es real”, aseguró.

Muy jugada

A sus 41 años, Silenzi sigue generando pasiones, sobre todo luego de su participación en “Sex”, la obra para adultos dirigida por José María Muscari. Por si esto fuera poco, Barby es parte de la plataforma erótica “Divas Play” en donde, recientemente realizó una osada producción completamente vestida de rojo y sobre un eenorme sillón de cuero.

Mostrando su piel, la bailarina tentó a sus fanáticos que, por algunos dólares, podrán ver un poco más de la intimidad de la artista.