Con un bajísimo perfil y lejos de los escándalos, El Polaco volvió a ser noticia en las últimas horas, por algunas declaraciones y descargos que realizó sobre sí mismo y su pasado.

Invitado al ciclo del Trece “Socios del Espectáculo”, el artista habló de su carrera, sus proyectos más inmediatos y además, los rumores sobre su mala fama de mujeriego.

Durante la entrevista, el Polaco se refirió a su presente amoroso con Barby Silenzi y también a sus pasadas relaciones con Karina La Princesita y Silvina Luna. En este punto, el invitado se refirió a su reputación de infiel.

“Si la tenés que hacer, la tenés que hacer con mucha carpa. Renegás más en el protocolo de hacer las cosas que terminás diciendo ‘no hago nada’. Me quedo en casa durmiendo. Justicia por mano propia y a dormir. ¡Te ahorrás quilombos!”, expresó el cantante para risa de los conductores y panelistas.

Rodrigo Lussich no dudó en preguntar: “¿Te considerás infiel por naturaleza?” y ante dicha consulta, el Polaco respondió, tajante: “No. No soy infiel”. Para el mediático todo es armado por los periodistas y medios de comunicación que crean situaciones y le dieron esa reputación: “Ustedes me hacen infiel. Me encantan las mujeres. Uno tiene los ojos para ver, pero hasta ahí llegamos”, sentenció.

“Si no estuviera tan expuesto sería un poco más infiel”, expresó divertido para cerrar diciendo: “Estoy muy enamorado. Ya estoy grande. Tengo a mi familia”, expresó.

“Todo tiene su tiempo hasta que se acomoda. Es linda la paz mental. Estar con mis hijas, con mi familia, comiendo un asado”, concluyó el músico popular.