El que faltaba: Maxi López llegó a Argentina y habló sobre el conflicto de su exmujer

Este viernes 10 de enero, Maxi López aterrizó en la Argentina proveniente de Italia, en un viaje que tuvo como principal motivo traer de regreso a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, quienes habían estado de vacaciones con él. Además, el exfutbolista planea quedarse unos días en el país para visitar a su familia.

Un móvil del programa LAM estuvo presente en el aeropuerto de Ezeiza esperando su llegada. Tras bajar del avión, realizar los trámites en Aduana y otros procedimientos, López salió del aeropuerto cerca de las 21:50. Wanda Nara fue a recogerlo en su camioneta. Sin embargo, la interacción entre ambos fue distante, especialmente porque los niños estaban presentes. López tomó el volante y condujo el vehículo, mientras Nara se mantuvo en silencio.

En diálogo breve con la prensa, Maxi López aclaró: “No me corresponde hablar, no sé nada de lo que está pasando. Ahora voy a hablar con la madre de los chicos. No quiero opinar porque no estoy al tanto de nada. Estoy con mis hijos, vine de vacaciones”. Aunque se mostró amable, evitó entrar en detalles sobre el conflicto mediático que involucra a su expareja.

Por su parte, Wanda Nara, quien suele utilizar los medios para expresarse o filtrar información, optó esta vez por el silencio. Según se reportó, al ingresar al vehículo cerró la puerta con fuerza y, accidentalmente, golpeó a uno de los cronistas. Aunque pidió disculpas, rápidamente abandonaron el lugar.

La relación entre Maxi López y Wanda Nara ha mejorado notablemente en los últimos años, sobre todo después de resolver cuestiones económicas relacionadas con la manutención de los hijos. López cedió a Nara la mansión de Santa Bárbara, aunque recientemente trascendió que la propiedad enfrenta una deuda significativa.

Además, el exfutbolista demostró su apoyo incondicional a la familia cuando ella fue diagnosticada con leucemia, viajando desde Inglaterra para acompañar a sus hijos y a Nara en ese difícil momento.