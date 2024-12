Guerra de los streamers: Nicolás Occhiato responde a Migue Granados

La polémica entre LuzuTV y Olga sigue dando que hablar, y Nicolás Occhiato, conductor y creador de contenido, no tardó en responder a Migue Granados tras sus declaraciones sobre la salida de streamers hacia su canal.

El hijo de Pablo Granados no dudó en justificar las decisiones de los mediáticos como una búsqueda de mejores condiciones laborales, pero Occhiato, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), marcó su posición con claridad: “Yo me enfoco en las personas que se quedan en Luzu”.

La disputa se intensificó hace dos semanas, cuando se confirmó la incorporación de Ignacio "Nacho" Elizalde a Olga, movimiento que marcó el inicio de varias bajas significativas en otros proyectos. Evelyn Botto, exintegrante de Perros de la Calle (Urbana Play), también habría llegado a un acuerdo para sumarse al canal de Granados. Frente a este panorama, Occhiato negó cualquier relación de amistad con su colega y destacó: “Migue no es mi amigo y nunca lo fue. Nos conocemos del medio, me cae bien y lo admiro como profesional, pero no más que eso”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de trabajar juntos, Occhiato descartó la idea, alegando diferencias de enfoque entre ambos canales. “Yo me enfoco en la gente que está en Luzu y se queda ahí. Mi desafío es seguir creando formatos y comunicadores nuevos, eso es lo que me apasiona”, afirmó. Sobre los planes para 2025, se mostró cauteloso y aseguró que, por ahora, su prioridad es el proyecto de verano en Pinamar.

Las figuras confirmadas para el verano 2025 en Olga y LuzuTV

Desde el otro rincón, Migue Granados adelantó en LAM (América) algunos de los nombres que integrarán la programación de verano de Olga. Evelyn Botto será una de las protagonistas, con posibilidad de continuidad más allá del verano. Además, Marti Benza, quien actualmente lidera Tarde de Tertulia en LuzuTV, también se sumará al canal, junto con todo su equipo, en un formato que buscará conservar la esencia de su programa original.

Granados no escatimó en sorpresas al presentar oficialmente a las nuevas figuras de Olga en un evento privado. Allí, Lizy Tagliani fue anunciada como conductora de un programa propio, marcando su debut en el formato de streaming. Nacho Elizalde, presente en la celebración, agradeció la oportunidad brindada y prometió grandes proyectos junto a Paula Chaves, con quien compartirá estudio. “No voy a hacer otra cosa que romperla, tenemos muchas ideas”, aseguró.

Por su parte, Joaquín "Pollo" Álvarez también dejó Luzu para sumarse a Olga, donde compartirá un ciclo de deportes junto a Pedro Alfonso y Gastón Edul. Programas como Paraíso Fiscal, Sería Increíble y Soñé que Volaba continuarán en la grilla de Olga, mientras la disputa entre ambos canales redefine el panorama del streaming argentino.

Opinión

En los últimos días el mediático y actor de “Envidiosa” Martín Garabal, integrante de Luzu se refirió a la pelea entre los dos canales de streaming y fue tendencia en las redes sociales.