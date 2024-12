Luzu TV en crisis: la salida de programas clave y la "guerra fría" con OLGA

Por estos días, el mundo del streaming nacional, atraviesa un clima de tensión con la salida masiva de figuras de Luzu TV, el canal que Nico Occhiato creó desde cero y que ha sido un éxito en las plataformas durante cuatro años.

Este éxodo de talentos se relaciona directamente con la creciente competencia de OLGA, la señal liderada por Migue Granados y que suma, día a día, a más famosos entre sus líneas.

Competencia feroz

A pesar de los intentos de ambos bandos por minimizar cualquier rivalidad, las redes sociales sostienen que OLGA estaría atrayendo figuras de Luzu con propuestas laborales y económicas más atractivas, lo que alimenta la percepción de una "guerra fría" en el sector. Incluso, hay quienes acusan a Granados de buscar replicar el modelo de Occhiato en su plataforma.

El conflicto alcanzó un punto álgido tras el anuncio de la salida de Nadie Dice Nada (NDN), el programa insignia de Luzu, liderado por Occhiato y Nacho Elizalde. Según trascendió, el ex Bake Off se mudaría a OLGA, un movimiento similar al de Nati Jota, quien también dejó NDN tiempo atrás.

Pero eso no es todo. Otro golpe para Luzu fue la confirmación de la salida de Tarde de Tertulia (TDT), uno de los programas más destacados de la tarde. Conducido por Micaela Vázquez, Nico Ferrero, Gian Odoguardi y Cami Jara, el equipo anunció que su último programa será el próximo 20 de diciembre. Según informó Ángel de Brito, este ciclo también migrará a OLGA.

Nico Occhiato expresó su dolor por la situación

Tras el anuncio de la despedida de TDT, Nico Occhiato habló públicamente y no ocultó su tristeza. “La realidad es que TDT no va a seguir en Luzu el año que viene por una decisión de los chicos. Es una decisión que ellos tomaron, tiene sus motivos y lo respeto. No puedo negar que me duele mucho, pero eso también habla bien de ustedes porque me gusta el producto. Son un programa con muchísimo presente, pero con mucho futuro”, señaló.

Con la salida de figuras clave y programas emblema, el futuro de Luzu TV queda en la mira mientras OLGA se posiciona como su principal competidor en un mercado cada vez más reñido.