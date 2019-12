El calvario de una madre por el presunto abuso de su hija: pide Cámara Gesell

Gabriela Villegas contó en exclusiva a Canal 13 el terrible momento que le toca vivir a su familia, oriunda de Chimbas, después de descubrir que a su hija presuntamente la abusó su padre.

Los hechos se remontan al 21 de septiembre pasado cuando la nena de unos tres años, hija de la denunciante con un sujeto identificado como Emiliano Oviedo, del cual no precisó edad, manifestó a su abuela que le "dolía la cola" en forma reiterada, según contó Villegas.

Por ello, la señora decide llevarla al Cimyn, donde los médicos habrían constatado lesiones en la zona genital por lo que recomendaron realizar la denuncia y la asistencia del centro ANIVI, de ayuda al niño víctima.

Después de dos meses lograron que se las citara a la cámara Gesell para el 28 de noviembre, según contó Gabriela Villegas a Canal 13, pero no quedaron conformes porque no se la realizaron como esperaban y solo hubo un diálogo de una Psicóloga de nombre Vanesa con la menor de 3 años, presunta víctima del hecho.

“Acá algo no me cierra”, dijo la mujer: “la nena estaba jugando le preguntó cómo se llamaba, con quien vivía, cuantos años tenía y mi hija respondió a todo, luego se metió adentro y salió al rato y me dijo que no le iban a hacer la Cámara Gesell, no entiendo por qué”, dijo la madre desesperada.

“Yo quiero saber por qué no le quieren hacer la Cámara Gesell, quiero saber qué pasó, algo raro hay ahí, no me cierra”, dijo la mujer.

Respecto al Padre la criatura no lo quiere ver más y de hecho no lo ve desde ese día 21 de septiembre, “llora cuando le digo que va a venir el papá a buscarla, no quiere ir”, dijo Gabriela.

Respecto a un posible encuentro con el padre por parte de la niña supuestamente abusada, Gabriela Villegas insistió en que “ella tiene miedo de ir, exijo que le hagan la Cámara Gesell, hay algo que no me cierra, que la atienda otra psicóloga”, cerró la madre pidiendo justicia.

Cabe aclarar que por la denuncia aún el acusado, Emiliano Oviedo, está libre