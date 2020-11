Una mamá y su hija, marcadas por una aberrante historia de abusos familiares

Este martes, Canal 13 publicó el aberrante caso de una nena que confesó los abusos de su tío. Su mamá, Eliana, reveló detalles del caso que ya es investigado por la Justicia mientras que el acusado sigue en libertad.

Pero, detrás de este caso hay una oscura historia que atraviesa también a la mamá como víctima de abusos familiares. La mujer, contó que cuando era chica fue abusada por su padrastro. La niña (en ese entonces) le contó a su mamá lo que estaba padeciendo, pero dijo que no le creyó y tuvo que “normalizar” durante toda su vida lo que le había pasado.

“Tardé 25 años en hablar. Se lo conté a mi mamá cuando tenía 10 años y quedó todo ahí. Tuvimos que seguir con la vida normal. Tuve que entender que era normal. Pero, me cansé de sentarme en la misma mesa que mi padrastro, no quería saludarlo para el día del Padre, no quería estar más con él”, dijo Eliana a Canal 13.

Ante esta situación, que guardó durante tanto tiempo, tuvo que realizar terapia psicológica. “Eso me ayudó muchísimo a darme cuenta que no era normal lo que me pasó y que estaba muy mal”, dijo.

Recién a principios de este año se sintió en condiciones para afrontar su calvario y decidió confesarle lo que había vivido a su familia. Sin embargo, muchos de sus hermanos no le creyeron y se alejaron de ella, contó.

Pero uno de sus hermanos si le creyó y continuaba visitándola y teniendo relación con su familia, hasta que el pasado viernes, su hija de 9 años le confesó que su tío había abusado de ella. La historia de abuso intrafamiliar volvió a repetirse y la mujer ahora busca justicia. “Necesito que mi hija tenga la justicia que yo no tuve. Quiero que pague”, dijo.

La pequeña, le contó a su mamá que su tío la obligaba a bajarse los pantalones y la manoseaba. Según el testimonio de la mamá, la niña le dijo que los hechos ocurrieron hace unos dos o tres años atrás, cuando la familia vivía en Pocito. En ese entonces, la pequeña tenía entre 5 y 6 años, y el acusado solía quedarse a dormir en la casa de su hermana. Ahí aprovechaba para cometer los aberrantes hechos.

No obstante, Eliana comentó que su hermano también aprovechaba cuando iban de visita a la casa de sus padres para abusar de su sobrina. El acusado de abusar a su sobrina de 9 años

Lugo de la confesión de su hija, la mamá realizó la denuncia en el Centro ANIVI y ahora espera que al Justicia apure los trámites para investigar el caso.

Como si esto fuera poco, la mujer contó que su hijo mayor (de 14 años), era obligado por este sujeto a mirarle sus genitales junto a su hermanita. Sin embargo, la mamá dijo que su hijo “está cerrado” a confesar los hechos que contó su hermana porque “no quiere perjudicar a su tío”.

Eliana comentó que una vez que se enteró de la situación fue a buscar al presunto abusador a su casa, pero no logró encontrarlo. “Lo quería matar, sus padres lo encubrieron. Dicen que estaba en la casa de su novia en Santa Lucía, pero que no saben dónde vive”, relató.

En cuanto a la pequeña víctima, su mamá dijo que ahora se siente más tranquila. “Ella va recordando de a poco lo que ha sufrido porque fue muy chiquita cuando le pasó. Y a medida que pasa el tiempo me va contando algunas cosas”, dijo.

Además, la mamá comentó que ahora puede entender por qué su hija se orinaba en la cama o muchas veces quería dormir con ella. Sin embargo, aseguró que nunca sospechó del calvario que estaba sufriendo su hija pese a su pasado marcado por los abusos intrafamiliares.