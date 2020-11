De la violencia a la frustración por la libertad del agresor

El rostro del agresor Alex Tello no es mostrado por resguardo jurídico, ya que las imágenes no fueron aportadas por Flagancia.

Fara Juárez es la joven madre víctima de violencia de género por parte de su ex pareja Alex Tello. Este sujeto la golpeó, secuestro y manipuló durante muchas horas el pasado 16 de octubre cuando visitaba al hijo de ambos. Luego de la aprensión del agresor, la damnificada detalló sobre el proceso policial.

La violencia sufrida por Fara es inolvidable para ella, este hecho la marcó, tanto es que su martirio no quedo en ese día de octubre, sino que sigue vigente porque el hostigamiento ahora lo lleva a cabo de manera telefónica y por la sentencia.

A pesar de la consternación Fara accedió a comentar el proceso que las mujeres realizan luego de ser víctimas de violentos. “Después de estar privada de mi libertad asistió la policía, quienes detuvieron a mi agresor En tanto asistió el secretario de fiscalía quien me tomo la declaración” expresó la joven. También señaló que debió dirigirse a la comisaria de la mujer donde debió relatar nuevamente lo sucedido. En esa ocasión debió hacerlo frente a un oficial y un psicólogo. Ellos no podían creer, según lo que precisó Fara, lo que había vivido y la valentía para salir de la situación ya que pudo haber puesto en riesgo su vida.

“En la comisaria fue donde solicité la prohibición de acercamiento o perimetral para mí bebé y para mí y luego fui a el médico legista donde toman fotos y descripción de las lesiones visibles” manifestó en cuanto a los pasos a seguir.

El calvario fue aterrador, pero ella tuvo en mente siempre a su hijo, quien la mantenía con fuerza para aguantar y pensar cómo salir de las garras del Tello. “Yo tuve suerte de tener la mente activa y estar segura de mi accionar, cada palabra y cada acto que hice en el encierro fue en conciencia y con la certeza de las consecuencias” profundizo sobre el momento de restricción de su libertad.

Al día de lo ocurrido se entrevistó con el Área de Mujer de la Municipalidad de la Capital. Esto es algo que cada damnificada debe hacer para que sea efectiva la petición de perimetral. “Esto se hace porque muchas mujeres se arrepienten de la denuncia y del pedido de perimetral, por eso te solicitan lo hagas efectivo en el Área de Mujer” argumentó.

Los trámites para hacer que la denuncia sea tomada es algo que lleva a la frustración de muchas víctimas de violencia de género. El enfado aumenta sobre todo con los resultados, ya que varias desisten por el lento proceso judicial.

Lo peor vino a los días, cuando le informaron sobre la libertad de Tello. “Cuando me llamaron de flagrancia y me dijeron estaba en libertad el sujeto, sentí asco y expresé mi frustración y malestar al secretario de fiscalía”. Fue a este funcionario a quien le expuso y reclamó que revieran la caratula de la causa. La misma fue catalogada como "violencia de vínculo y género con lesiones leves", cuando en realidad, según su defensor se trata de “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”.

No solo eso fueron las malas noticias para esta mujer, sino que la sentencia era de 8 meses de libertad condicional. Sucede que al no tener antecedentes no le correspondía la prisión. Otro dato que le proporcionaron desde la Fiscalía es que tenía la perimetral impuesta, “yo cuento con el respaldo de que si lo veo a 100 metros o se intenta comunicar lo puedo denunciar. Además, ante ese incumplimiento el deberá a cumplir la condena en prisión” declaró la damnificada.

Si bien hay resguardos judiciales ella declaró a Canal 13 que no se siente protegida. “Él está en libertad y con la posibilidad de atacar para terminar con su objetivo. Como le manifesté al secretario de Fiscalía, soy yo quien debe salir con miedo y siempre estar mirando sobre mi hombro y eso es injusto, es injusta la carátula” sentenció Fara.

Para concluir precisó que no es fácil identificar a un violento ya que desde el inicio de la relación no se espera algunas actitudes. “Uno no termina de conocer a las personas, en mi caso sabía que era de mal carácter y que también era celoso puntualmente con mi relación con mi ex. Sin embargo, nunca espere que no entendiera mi decisión de no querer estar más con él debido a sus faltas durante el embarazo” manifestó.