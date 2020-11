En carne propia: las 5 horas de terror de una joven con su violento ex

El pasado 26 de octubre quedó grabado a fuego para Fara, víctima de la peor violencia ejercida por su ex pareja, Alex Damián Tello. Todo ocurrió un mes después del nacimiento del bebé. No fue fatal porque logró pedir ayuda justo a tiempo. En primera persona, la chica contó los detalles del violento episodio a Canal 13.



Fara es una diseñadora gráfica del departamento Sarmiento, pero por motivos laborales vive en Capital. Luego de un tiempo en pareja con un chico de su localidad, quedó embarazada. Si bien al inició todo era felicidad, los días se volvieron oscuros y llenos de soledad. Él se fue del hogar que compartían, dejándola en absoluto abandono con un embarazo avanzado.

Ella lo buscó por un tiempo. Pensó que no lo podía dejar fuera de algunos momentos importantes entre padre e hijo. Pero, luego desistió.

La chica contó que el día previo a la fecha de parto, el sujeto apareció e ingresó de manera violenta a la casa en la que vive. Ese mal momento la llevó a tener contracciones que le hicieron creer que había roto bolsa pero, no fue así.

El día del nacimiento, Tello apareció nuevamente con actitud violenta. Tal fue su vehemencia que debió intervenir la seguridad del sanatorio donde estaba internada la mujer.

Un mes después del nacimiento de su hijo, Fara consideró que era hora de que padre e hijo tuvieran encuentros pautados de dos horas cada lunes. Pero, el último momento que este hombre se acercó fue el peor para esta joven de 30 años. Fara nunca se imaginó el calvario que se avecinaba y que casi le cuesta su vida.

“Hace tres semanas, mi ex fue a mi casa a visitar al bebé como cada lunes, tal cual habíamos acordado esa visita. Todo estaba normal, charlábamos tranquilos hasta que dijo que quería estar nuevamente en relación conmigo y estar con el bebé", comenzó.

Sin embargo, Fara se negó y las cosas comenzaron a ponerse tensa. "El me cuestionó qué era lo que yo quería y si mi deseo era que él desapareciera. Yo le contesté que no me importaba si estaba o no. Esas palabras fueron fue el detonante de su agresividad", dijo la chica.

Fue en ese momento en el que comenzó la violencia por parte de Tello. "Saltó sobre mi tomándome del cuello y asfixiándome, dejando al bebé de apenas 40 días de lado, gritando” contó.

“En ese primer ataque forcejeé cuanto pude, recuerdo haber arañado su rostro y habérmelo quitado de encima por momentos con mis piernas. Pero fue más fuerte y me llevó al desmayo por la presión que ejerció sobre mi”, indicó. Y agregó: “Recuerdo que me soltó porque recuperé la conciencia y atiné a decirle que lo amaba. Fue por ese engaño que me soltó”.

Fara contó que mientras estaba desmayada el sujeto le había quitado su celular y comenzó a revisarlo. Además, había cerrado las puertas de la casa y escondido las llaves. Sin embargo, el sujeto se mostró arrepentido, le dijo que la amaba, le pidió perdón y que le diera otra oportunidad.

"Él podía revertir todo lo pasado, pero a pesar de eso estaba muy pero muy atraído por mi celular. En cada momento, entre sus palabras me pedía le desbloqueara el teléfono para llamar a mi ex, a quien siempre le ha tenido celos y ha detestado", comentó la chica. Ella nuevamente se negó a los pedidos del violento, quien volvió a amenazarla. "Me dijo que iba a matar a mi ex, que me iba a matar a mí. También me dijo que, si no era con él, no iba a estar con nadie más y que nunca iba a ser feliz. También aseguró que se iba a matar sin importarle que sucedería con el bebé", sostuvo.

Posteriormente, el sujeto volvió a atacar a la joven luego de que el bebé se quedara dormido. "Fui al baño a enjuagarme la boca y descubrí que en el primer ataque me había golpeado. Descubrí lesiones que no recuerdo me las haya hecho y supongo me golpeó cuando estuve desmayada", comentó.

Tello, nuevamente asfixió a la chica con sus manos hasta el desmayo. "Cuando desperté la segunda vez estaba en el piso del baño y él estaba revisando mi celular y todas las conversaciones. Quise levantarme y me empujó diciéndome que de allí no me iba a mover y no iba a salir viva. También comenzó a culparme de todo su accionar y a decirme que me merecía lo que me estaba haciendo y que me iba a matar", relató.

A todo esto, el bebé de ambos se había despertado y no paraba de llorar. El llanto era ensordecedor, señaló la mamá. "Yo no soportaba el grito del bebé y le dije que tenía razón, que era mi culpa, que yo me merecía todo, que él hiciera lo que quisiera conmigo pero que me dejara ir a ver al bebé”.

Tras esas palabras, el sujeto la ayudó a pararse y la dejó ir a ver a su bebé. “Luego de alimentar a mi hijo, él salió al patio a fumar y seguir revisando mi celular. A su vez seguía preguntándome qué iba a ser, qué iba a decidir y que tenía que darle la oportunidad. Yo solo le respondía que no sabía qué hacer”, dijo Fara.

La víctima de este brutal episodio comentó que aprovechó el momento en el que su ex salió a fumar para pedir auxilio. Ella corrió a su computadora y contactó a su anterior pareja y abogado, Marcelo Testi. A través de un chat le pidió que llame a la policía porque Tello la tenía encerrada y tenía miedo de que la mate.

“Di el aviso sin mucha esperanza de que leyera pronto por Messenger y me fui a la habitación a darle de comer al bebé. Afortunadamente, mi ex respondió al mensaje advirtiendo que ya había hecho el llamado", contó.

Pero, la computadora de Fara estaba enlazada con su celular que en ese momento estaba manipulando el agresor. Es por ello que el sujeto vio el mensaje de auxilio que había hecho la víctima e intentó una coartada. Le mandó mensajes al hombre a través del mismo chat haciéndose pasar por Fara y diciéndole que estaba bien y que no llamará a la policía. Además, obligó a la chica a llamarle y que negara la situación en voz alta.

Luego de esto, Alex Tello volvió a atacar a la mujer que tenía a su bebé en brazos. La volvió a asfixiar y quedó nuevamente inconsciente. "Cuando desperté aún me ajustaba el cuello, no sé dónde estaba el bebé. Lo oía llorar y lo escuchaba a él que aun estaba mirando el celular. Todo el tiempo me preguntaba qué íbamos a hacer” aseveró Fara.

En medio de la pesadilla, la chica tomó una decisión crucial. “En ese momento sabía que tenía que hacer algo y le pedí que me soltará. Le dije que nos fuéramos en mi auto así no lo encontraba la policía a lo que accedió inmediatamente. Él me dio la orden de tomar al bebé y los pañales. Después abrió la puerta y, antes de salir, amenazó nuevamente con que no dijera nada", comentó.

Sin embargo, cuando salieron al garage de la casa, la policía ya estaba del otro lado del portón. El sujeto le dijo a la chica que salieran por las rejas mientras ocultaba las heridas de la chica para que no las vieran los vecinos de la zona.

En tanto, Fara actuó rápidamente para zafarse de las manos de este violento. “Cuando estuvimos cerca pedí ayuda, alerté que me había golpeado y me había tenido encerrada. Por suerte la policía estaba del otro lado y él cobardemente negó todo y salió corriendo. Los efectivos salieron tras él y lo atraparon", relató la chica.

Fara, pudo respirar aliviada. “Estuve 5 horas encerrada con Alex Damián Tello, bajo sus amenazas, su violencia y su manipulación, dijo".

Tras estas 5 horas de terror, la chica denunció al sujeto que terminó a disposición de Flagrancia. Allí, Alex Damián Tello fue condenado a 8 meses de prisión condicional al no tener antecedentes. De todos modos, la Justicia le impuso una orden de restricción y no puede acercarse a su ex pareja y al bebé.

Sin embargo, desde este lunes, el sujeto no para de acosar a Fara a través de mensajes y llamadas a su celular. Por lo que la joven tuvo que pedir resguardo nuevamente, según contó a este medio.

La joven mamá, tras este episodio, decidió publicar su caso en las redes sociales para alertar a otras mujeres sobre el violento accionar de su ex. “Él es joven y puede continuar con su vida aquí o más lejos. Pero, ya tiene un modo en su accionar. Ese día fui yo, mañana puede ser otra chica y quiero impedir eso”, manifestó.