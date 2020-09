Las pistas que desligan a la 'viuda negra' de la muerte del jubilado

Irma Calivar, de 37 años, es la principal sospechosa por la muerte de Luis Arenas, el jubilado que fue encontrado sin vida en un descampado de Chimbas. A pesar de las sospechas que recaen sobre ella, desde su defensa aseguran que hay pistas que probarían su inocencia.

'El juzgado me ha autorizado a hablar con mi cliente, he hablado y como parte de las medidas de pruebas es que este viernes la van a llevar a un laboratorio a que se haga un hisopado porque hay otra vía de investigación que lleva a pensar que hay otra persona, no mi cliente', señaló Gustavo De La Fuente a Canal 13.

Según explicó el abogado, la versión de la mujer es que estuvo con Arenas el día que desapareció. 'Más allá de una charla de conversación, se tomaron el colectivo, él vivía en Santa Lucia y ella vive en Chimbas, no el sector donde encontraron el cuerpo', dijo, y afirmó que el encuentro existió en Capital.

En torno a esta posibilidad, De La Fuente afirmó que hay testigos del encuentro y que serán convocados cuando la Justicia permita tomar indagatoria. Justamente este paso del proceso generó descontento en la defensa.

'Todavía no tenemos ninguna fecha, el juzgado sigue tomando medidas de pruebas, los plazos se le están venciendo para una medida coercitiva de haberla privado de la libertad. Yo todavía no tengo los fundamentos de porqué ella detenida', dijo.

En tanto, señaló que el pedido de excarcelación aún no se ha solicitado debido a que 'como dice el Código, primero se debe tomar indagatoria'. Según entiende De La Fuente, este paso se debió cumplir a las 48 a 72 horas de la detención.

Por último, el abogado defensor apuntó contra el cuidado de los adultos mayores en este tipo de situaciones. 'No se ve ninguna protección por parte del Gobierno y son varias personas que son víctimas de esta metodología y los dejan al desamparado de lo que la prensa denomina viuda negra', aseveró.