Su novio la baleó y la dejó en silla de ruedas: rompió el silencio en Canal 13

El 12 de noviembre de 2018, Samuel Audalá le disparó a quien era su pareja, Yuliana Neira, perforándole un pulmón y el intestino. La bala quedó alojada en la columna de la joven, causándole una lesión medular T10, la cual la dejó en silla de ruedas. Este lunes, 28 de septiembre de 2020, comienza el juicio contra el violento. Antes, Yuliana rompió el silencio ante Canal 13.

'No doy notas porque no me gustan las cámaras por una cuestión de que no me siento bien. Solo pido una justicia justa por lo mal que la pase y la sigo pasando. No puedo contar nada de esa noche hasta no declarar, solo quiero pedir justicia. Es muy difícil mi situación porque jamás pensé estar viviendo esto, no busco nada más, no quiero hablar de él porque no me interesa', comenzó.

Yuliana le agradece a Dios estar viva y a su familia y amigos que nunca la dejaron sola, al igual que la gente que conoció en esta etapa, en el hospital, en la Iglesia. 'También le agradezco a las chicas que defienden las mujeres, que me brindan sus mejores deseos y fuerzas, estoy muy agradecida por todo. Mi vida cambio un 100%, dio un giro que jamás pensé que daría', relató.

La joven contó ante Canal 13 que antes de la fatídica noche tenía muchos planes cuando se recibiera de preceptora y nunca pensó estar tan expuesta por su caso. 'Yo veía en la tele casos de chicas y no podía creer que mi familia y yo estuviéramos viviendo esto. Fue horrible pasar por situaciones bastante complicadas cuando estuve internada', se explayó Yuliana ante este medio.

La chica sostuvo que tiene la suerte de tener una familia que estuvo y está siempre para ella, para ayudarla y hacerla sentir que están felices de que ella esté viva. 'Mis amigos, otro pilar muy importante para llevar este proceso porque nunca me hicieron sentir menos, al contrario, me trataron como siempre lo hacían y me brindan día a día apoyo que es lo más necesito', expresó.

Yuliana remarcó que su familia le tiene mucha confianza de que puede y por eso está muy agradecida, además de la gente que la ve en la calle y le dice 'que alegría verte'. 'Eso me pone muy contenta. Empecé a ir a la iglesia después de lo que me pasó y me trasmitieron mucha esperanza, fe y sobre todo mucho amor. Por esto de la pandemia no estoy pudiendo ir a la reuniones', destacó.

En este sentido, sostuvo que esto fue un pilar en su recuperación ya que cuando estuvo internada la visitó mucha gente de distintas iglesias y escucharla le hacía bien. 'Ahora hago ejercicios en mi casa con las posibilidades que tengo, que son diferentes, pero trato de hacer lo que me enseñaron cuando iba a rehabilitación. Toda mi vida cambió, tengo que adaptarme', explicó.

La joven contó que hay momentos en los que llora mucho y extraña trabajar como lo hacía y tener sus cosas por su esfuerzo, porque eso la hacía sentirse muy feliz. 'Retomé mis estudios este año, mi familia me incentivo a volver a empezar en el profesorado en Psicología que había abandonado. Si bien todo es diferente, lo estoy haciendo, me cuesta porque tengo mis días y días', afirmó.

En cuanto a su rehabilitación, Yuliana detalló que estuvo yendo para aprender a movilizarse de un lado a otro para tener fuerza en los brazos. 'Fui muy poco a rehabilitación porque estuve más de 6 meses internada y después 3 meses con internación domiciliaria. Empecé rehabilitación recién en noviembre y en marzo ya no fui más por esto de la cuarentena', sostuvo.

Por último, la chica manifestó que continúa los ejercicios de pesas en su casa ya que tampoco puede ir al médico a hacerse nuevos chequeos porque tras tantas operaciones quedó con las defensas bajas. Yuliana está citada el día lunes en Tribunales en la Sala 2da a las 8, para el inicio del juicio que será por videoconferencia.