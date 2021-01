Perdió a su hija en un femicidio y ahora busca desesperadamente a sus nietas

Un duro momento atraviesa por estos días Norma Allende, la mamá de Yamila Pérez, quien fue asesinada y mutilada a mediados de julio del 2018 en San Juan. Tras perder a su hija en uno de los femicidios más sangrientos de la provincia, ahora, busca desesperadamente a sus nietas.

Se trata de las hijas de la joven asesinada, a quienes no ve desde hace mucho tiempo. “Con las niñas de la Yamila no pude tener contacto. Fui a preguntar y averigüé donde las tenían para que me dejaran verlas pero, nunca me dijeron nada”, dijo Norma a Canal 13 San Juan.

Yamila Pérez tuvo 4 hijos, de los cuales la menor ahora se encuentra con la madre biológica de la víctima en la provincia de San Luis pero, de las demás no hay novedades. “La bebé ahora está con la abuela. Supuestamente, si se le puede decir abuela. Yo como madre y más por los nietos que son los que más se quieren. Ella tendría que haber seguido buscando a las 4 hijas de Yamila”, comentó.

“Yo no sé dónde están, si las dieron en adopción, no sé nada. No me dan información. Porque dicen que esa información es para familiares directos. Yo la he criado de chiquita a Yamila, la madre nunca vino a verla. Ella la vino a conocer a las niñas de grandes. Cuando Yamila viajo a San Luis embarazada se tuvo que venir caminando porque la corrieron. Ella para mí nunca ha sido la madre”, se quejó Norma.

Yamila Pérez tenía 28 años cuando fue brutalmente asesinada de 8 puñaladas por Evaristo Molina, un hombre de 70 años que vendía garrafas de gas. El sujeto confesó que mató a Yamila porque la joven amenazó con contarle a su pareja que tenía una relación con ella.

Yamila Pérez

Tras asesinar a la joven, Molina le mutiló los brazos y le arrancó la piel de la cara, según las pericias realizadas al cuerpo de Yamila por parte de la Justicia. El hombre fue condenado a cadena perpetua por el sangriento femicidio que estremeció a los sanjuaninos.

Pero como si eso fuera poco, la mujer atraviesa otro drama por la detención de otros de sus nietos. Se trata de Braian Baginay de 19 años, quien está acusado de un violento robo a la conducotora de un taxi. El hecho ocurrió durante la noche del lunes. “La policía vino a buscar a mi nieto, pero lo que más rabia me da es que procedieron re mal. Me patearon la puerta, la rompieron. Cuando se iban, la policía amenazó a mi nieto y le dijeron que cuando lo pillaran le iban a pegar y lo iban a tirar para el río”, relató la mujer.

“Cuando vinieron y lo detuvieron no procedieron bien. Uno no puede decir nada. Si se lo tienen que llevar que se lo lleven pero, no pegarle como lo hicieron”, agregó.

Además, comentó durante el procedimiento, uno de los policías perdió su arma reglamentaria. “La Seccional 2° es la peor comisaria que tenemos nosotros”, dijo la mujer.

Norma se quejó por el maltrato policial y contó que su nieto está enfermo. Por eso le pidió a la policía que no le peguen. “Que se lo lleven si quieren pero que no le peguen. Yo no meto las manos en el fuego por mi nieto pero me duele como vienen a proceder. Que lo hagan bien, nosotros no somos perros, nosotros somos seres humanos”, reclamó la mujer a la vez que aseguró que la Policía no encontró nada robado en su domicilio. Braian Baginay fue detenido tras una persecución

Sin embargo, según informaron desde la Policía de San Juan, Baginay se encuentra acusado de varios hechos delictivos que ahora son investigados por el 4° Juzgado de Instrucción a cargo del juez Diego Sanz.

“Dicen que mis nietos son los chastrines y acá hay muchos chstrines. La policía sabe bien quienes son. Yo no digo que no. Porque mis nietos no son santos pero, las veces que pasa algo se me viene la policía acá a buscarlos. No puede ser asi. Tiene que ver quien ha hecho daño y quién no”, dijo Norma.