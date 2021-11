Un hombre de 79 años abusó a una nena de 8 años y no irá preso

Un hombre de 79 años de edad abusó de una nena de 8 años en el año 2017. El hecho no salió a la luz hasta años más tarde cuando la menor le confesó el hecho a su mamá. El hombre, hermano del abuelo de la víctima, fue condenado a 6 meses de prisión condicional y no irá a la cárcel, no podrá acercarse a la víctima y deberá cumplir con reglas de conductas.

El suceso habría sucedido el 2 de abril del año 2017 en una de las habitaciones de la casa de los abuelos de la chiquita de 8 años, en ese momento ella se encontraba jugando cuando este hombre, de apellido Álvarez, ingresó a la habitación, la abrazó por la espalda y le tocó los pechos.

La menor entendiendo lo que sucedía salió corriendo, pero no le dijo del hecho a nadie. El hecho fue confesado a su madre dos años más tarde, y fue ella quien hizo la denuncia. Sin embargo, el hombre no irá preso, deberá cumplir con 6 meses de prisión condicional.

La sentencia fue dictaminada este pasado miércoles por la Justicia. Entre las partes acordaron lo que fue homologado por la jueza de garantías, además deberá cumplir con reglas de conducta y no podrá acercarse a la víctima.