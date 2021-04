El fiscal que denunció a De La Fuente calificó su actitud como “caprichosa e insostenible”

Gran revuelo causó en Tribunales la denuncia contra el abogado Gustavo De La Fuente la semana pasada. El letrado fue acusado de interrumpir la declaración de un testigo clave en por el crimen del policía chimbero Oscar Mura. Por este motivo, lo imputaron por el delito de Impedimento o Estorbo Funcional.

En dialogo con Canal 13, Francisco Micheltorena, el fiscal que denunció a De La Fuente, dijo que su actitud fue “caprichosa e insostenible”.

“De La Fuente ingresó a la sala abruptamente y le indicó al testigo que no declare más y que se retirara de la audiencia. Ante ello, los ayudantes fiscales que estaban en el lugar: Francisco Pizarro, César Recio y Adrián Elizondo, le indicaron al testigo que permaneciera en el lugar y le pidieron al doctor De La Fuente que, si tenía que aportar algo participara de la audiencia”, describió el fiscal aquel momento.

Sin embargo, el abogado insistió en finalizar la declaración a su testigo y lo escoltó hacia afuera de la sala, indicó Micheltorena.

“Ese hecho comisiona un delito. Esto ha ocurrido ante un fiscal, pero es lo mismo si pasa ante un juez. Quien tiene que disponer si el acto procesal ha concluido es el juez o el fiscal. No solo eso, sino que el testigo debe revisar el acta leerla y firmarla. La conducta apropiada de cualquier defensor es, si tiene cualquier objeción, esperar que termine el acta y dejar constancia en la misma de lo que quiera consignar. O hacerlo en el mismo acto, pero no tiene facultades el letrado defensor para suspender la audiencia o disponer sobre el testigo hasta que no finalice la audiencia”, analizó el fiscal denunciante.

Por su parte, el abogado De La Fuente, dijo a Canal 13 que interrumpió la audiencia porque había cierta “animosidad” contra su testigo. Sin embargo, Micheltorena, cuestionó el comportamiento del abogado y lo calificó como “caprichoso e insostenible”.

“Yo no estuve en la audiencia, pero los ayudantes fiscales son abogados avezados y bajo ninguna óptica van a cometer una conducta de ese tipo. Quiero dejar en claro que los fiscales actuamos bajo el deber de la objetividad”, indicó el funcionario judicial.

El hecho ocurrió el pasado jueves cuando se llevaba a cabo una audiencia del juicio por el crimen del policial chimbero Oscar Mura. En la ocasión, se encontraba declarando Alejandro Nicolás Ledesma como testigo ofrecido por De La Fuente en el marco de la defensa de Diego Espejo, pareja de la víctima e imputado como autor material del asesinato.

Allí fue cuando el abogado habría intervenido para evitar que el hombre siga respondiendo a las preguntas de los fiscales, lo que generó un gran revuelo y derivó en la denuncia penal en su contra.