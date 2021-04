Rompió el silencio uno de los más afectados por el robo al edificio Derby

El abogado Martín Turcumán habló este miércoles en Banda Ancha sobre el robo al edificio Derby, en el cual fue uno de los más afectados por la cantidad de dinero suyo que se llevaron. Tras la detención de dos sospechosos, consideró que todavía falta para esclarecer el hecho ya que aún hay dos prófugos, los cuales ya fueron identificados. 'No creo que haya habido un entregador', manifestó al tiempo que reconoció el trabajo de la Policía en la investigación del caso.

'Si digo todo lo que se puede criticar de la seguridad de la provincia en cuanto a prevención no paramos más, pero en la investigación y resolución de este caso la Policía trabajó 24/7, con mucho profesionalismo y lograron aprehender a dos sujetos que está confirmadísimo que son de la banda y otros dos siguen siendo buscados. Falta acompañar ese labor policial con un poco más de celeridad en materia judicial, a la Policía se le complicaba trabajar con velocidad', expresó.

En este sentido, remarcó que espera que cuando este tipo de delitos entre en el Sistema Acusatorio tenga más agilidad. 'El sistema judicial como estaba organizado era muy difícil. La Policía trabajó muy bien, estuvieron encima del caso y hubo un gran trabajo. Existió un estudio de los dos edificios que esta banda vino a robar en San Juan. Los tenían bien estudiado, supieron cómo entrar, cómo desactivar la alarma en uno, como burlarla en otro', se explayó Turcumán.

El reconocido abogado reconozco la labor de la Policía pero destacó que queda mucho para hacer porque ese delito se cometió a media cuadra de la Policía Federal. 'El sistema de patrullaje y prevención no funciona. Faltan más cámaras. Se tiene que invertir en seguridad. En esa esquina no hay cámaras. Cualquier día te parás en esa esquina y pasa cada 5 minutos un patrullero, en este caso hubo una persona dos horas haciendo de campana y no lo vio ningún patrullero', agregó.

Por último, aseguró que en los últimos días la situación de inseguridad se está desbocando en la provincia, lo cual 'tiene mucho que ver con lo económico pero también hace falta mano dura'. 'Hay muchas cosas que la fuerza policial necesita y que ellos plantean a diario. Se podría hacer más eficiente su tarea y a veces no son cosas que requieren una inversión de fondo sino que por ejemplo en Capital hay una mala organización con respecto a la prevención', explicó.

Turcumán afirmó que esto se ve agravado debido a que la Comisaría Primera ya no existe y la Ciudad tiene que ser cubierta por las seccionales Segunda y Tercera. 'Además tienen el 50% del microcentro cada una, entonces está desprotegido. Insisto, las cámaras han sido fundamentales para este y otros casos. Son la mejor forma de prevenir el delito. La gente sabrá que no es tan fácil cometer el delito. Es una política eficiente vigilar todo el tiempo', concluyó.