Zafó de prisión el ex intendente señalado tras la muerte del niño en Barreal

En la mañana de este viernes el juez de garantías, Diego Sanz, resolvió que el ex intendente José Alfredo Ibazeta quedó imputado por el delito de homicidio culposo, en calidad de autor. Asimismo zafó de prisión, ya que se le concedió la libertad, pero deberá cumplir ciertas medidas cautelares: que no obstaculice la investigación, que el lugar de eventos quede clausurado, no puede salir del país y no debe innovar su patrimonio, por el plazo de 6 meses. Con respecto al Investigación Penal Preparatoria (IPP) será de un plazo de 6 meses.

Los fiscales intervinientes, Francisco Micheltorena y el ayudante Elizondo, señalaron ante los presentes que Ibazeta es responsable y se le da la calidad de autor porque según la documentación que ellos han podido recaudar, es el dueño del lugar, ejerce poder material, lo controlaba y explotaba. Es decir, que sería responsable del debido cuidado de esta propiedad. Ante estas palabras, el doctor Micheltorena, expresó que se lo impute por el delito de homicidio culposo, pero que quede en libertad.

Durante el transcurso de la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, mostró un video de cómo el arco que cayó encima del nene. Cabe destacar, que este arco no tenía las medidas de seguridad correspondientes, es decir, que estaba apoyado en una superficie blanda y sin anclajes que lo asegure al piso. Mirá el video:

Más tarde, al momento que el acusado le tocó hablar, expresó que él no es el dueño de este lugar. Si no que la “explotación” de este lugar se hace cargo el otro imputado, el gendarme Campillay y que no recibía nada de dinero.

Por este motivo, ante las declaraciones de las partes, el magistrado resolvió imputarlo, pero dejarlo en libertad bajo medidas cautelares. Los fiscales ahora tendrán el tiempo de 1 año para investigar las causas.