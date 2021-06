"Para mí es un corrupto": rompió el silencio Miers tras denunciar a Cáceres

"Para mí es un corrupto, no tengo ningún temor en decirlo. Conmigo ejerció corrupción", sentenció la abogada Paola Miers en Compacto 13 sobre el diputado nacional Eduardo Cáceres. Miers presentó una querella por "injurias y calumnias" contra el legislador quien a su vez atraviesa una causa penal por lesiones contra Gimena Martinazzo. Todo sucedió en diciembre de 2020 cuando Cáceres manipuló mensajes de Miers para presentarlo como pruebas en dicha causa por la cual se encuentra procesado.

En diciembre de 2020, Cáceres publicó en sus redes sociales un comunicado donde indicaba que una 'esteticista' lo había contactado para declarar en contra de Martinazzo. Esa esteticista era Paola Miers, que si bien es dueña de una estética, no estaba nada relacionada con la causa. El argumento del diputado era que la mujer había visto a Martinazzo el día martes, horas antes de hacer la denuncia.

Miers tildó esa publicación en redes de "penosa" ya que "las capturas que mostró estaban pegadas y cortadas cual collage que hace un niño". En realidad, la abogada habló con Cáceres por esa fecha para ayudarlo a votar en contra del entonces proyecto IVE. "Después él me solicita que sea testigo en su casa de violencia de género y me niego rotundamente porque no conozco su vida privada ni tengo que ver con eso", detalló Miers.

"No le di importancia a su pedido, entendí que estaba pasando por una situación difícil. Pero después me llamaron a declarar y les dije que no lo conocía ni tampoco su vida íntima. Les mostré mi celular para que revisaran la conversación. Me parece penoso todo esto", manifestó enojada la abogada. Incluso, Cáceres fue por más y le dijo a Miers que tenía amigos que podían ayudarla políticamente, con cargos.

"Soy madre, abogada y milito políticamente, no necesito ningún cargo de Cáceres", sentenció Miers. Debido al acoso que recibió la abogada en redes sociales por involucrarla en una causa ajena, la damnificada decidió callarse por seis meses. Ahora, Miers presentó la denuncia por esto ya que considera que "fui muy perjudicada en mi imagen. Esto es algo criminal y tiene que terminar". "Su sueldo está siendo pagado por los argentinos, no puede ser que un diputado nacional haga estas cuestiones lamentables", finalizó.