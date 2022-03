Detuvieron al menor acusado de abusar de un bebé en Chimbas

En las últimas horas quedó detenido el joven de 16 años acusado de abusar a una bebé de 3 en el barrio conjunto XIII de Chimbas. La noticia fue confirmada por el juez de Menores, Jorge Toro, a cargo de la causa.

‘El joven, menor de edad, actualmente fue detenido, trasladado en una comisaría. Ahora puede quedar bajo una medida que puede ser privativa de la libertad o alguna medida de acompañamiento o de control, según lo que se decida’, explicó Toro.

El Juez, señaló que la investigación es incipiente y están a la espera de las pruebas científicas que fueron solicitadas en el marco de la causa. Una vez reunidas las pruebas, pedirá la declaración del joven acusado y luego decidirá quedará privado de su libertad en el instituto de menores Nazario Benavidez o se le impondrá otra medida.

Por el momento, el caso es investigado bajo la figura de abuso sexual, informó el Juez de Menores.

Mientras tanto, se espera por las pruebas científicas y estudian si será posible tomar una declaración de la víctima, quien tiene tan solo 3 años. ‘Las pericias médicas han sido pedidas y los informes todavía no han llegado al juzgado. Al informe científico se lo abona con una declaración del profesional que realizó la pericia porque tiene términos técnicos que deben ser aclarados’, expuso el Juez.

Toro dijo que el joven acusado será juzgado como un menor. Sin embargo, aclaró que a partir de los 16 años y al tratarse de un delito grave, podría sufrir una condena con prisión efectiva.

El hecho:

El presunto abuso del nene de 3 años ocurrió durante la jornada del pasado domingo en el interior del barrio Conjunto XII en Chimbas. Según contó el papá del niño al Móvil de Canal 13, todo ocurrió mientras las familias de los menores se encontraban reunidos pasando el día. En un determinado momento, el presunto agresor tomó al bebé de 3 años y lo llevó a un descampado donde habría abusado de él.

Al notar la ausencia del pequeño, su madre comenzó a buscarlo y encontró a su hijo con el joven de 16 años, quien dijo que el pequeño se había caído jugando en el descampado y por eso estaba ‘lleno de tierra’.

Luego, los padres del chico lo llevaron a su domicilio donde lo revisaron y notaron lesiones en su cuerpo que levantaron de inmediato las sospechas de un abuso. “Yo le pregunto: 'Papá ¿qué te pasó?' y él me decía: 'Pupa papá, pupa' y lo primero que se me ocurrió fue bajarle los pantalones. Cuando le miro tenía la cola lastimada y lleno de sangre, fue un momento muy feo, no sabría como explicarlo", relató el padre del menor al Móvil de este medio.

Luego de conocerse este aberrante hecho, hubo momentos de tensión en el barrio Conjunto XIII ya que varios vecinos atacaron la vivienda del acusado con piedras. Por este motivo, la Policía tuvo que montar una guardia en la zona.

El padre de la pequeña víctima, pidió que la familia del acusado no viva más en el barrio para evitar que le pase lo mismo a los otros niños de la zona.