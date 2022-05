Hombre muerto en Chimbas: qué detalles reveló la autopsia

La Justicia reveló de que murió el hombre de Chimbas. Su cuerpo fue hallado en completo estado de descomposición dentro de su casa. Se trata de Orlando Cayetano Elizondo quien era un sanjuanino muy querido en la zona del Hospital Marcial Quiroga y en la zona del Loteo Amat. Una vecina alertó a las autoridades que no lo veían hacía cerca de una semana.

Fuentes judiciales informaron que el resultado de la autopsia arrojó que Orlando Elizondo llevaba 7 días fallecido y murió producto de una afección cardiaca. El querido sanjuanino fue hallado en el interior de su casa sobre la cama boca arriba, y los voceros judiciales confirmaron que tenía exceso de peso y era de gran estatura. A partir de ese informe, se confirmó que el hombre falleció por causas naturales.

Orlando Cayetano Elizondo, un querido personaje en la zona del Hospital Marcial Quiroga y en el Loteo Amat, tenía 56 años y este último sábado fue hallado por su hijo y personal policial de la Subcomisaria Cipolletti, en Chimbas. Una vecina alertó que hacía varios días que no lo veían por lo que llegó su hijo y la Policía de San Juan, donde constataron lo peor.

Elizondo era uno de los hombres que habitualmente llegaba en la mañana al nosocomio rivadaviense en su bicicleta, un carrito y con una gran amabilidad le vendía café a los que aguardaban su atención. Además, también era muy queridos por sus vecinos.

Su hijo y los uniformados ingresaron al interior de la vivienda y hallaron sin vida a Orlando, estaba tendido sobre cama, boca arriba y en un estado descomposición avanzada. Los investigadores señalaron que a simple vista no tenía heridas o lesiones como para presumir que sufrió alguna agresión. Además, las aberturas de la casa no se encontraban abiertas ni forzadas. De todas formas, el fiscal Renato Roca dispuso que trasladaran el cadáver al Laboratorio Forense del Poder Judicial.