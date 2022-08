Qué es el 'Grooming', un delito que afecta cada vez más a adolescentes sanjuaninos

Con los avances tecnológicos y con el hecho de que las redes sociales ya forman parte de la vida de las personas desde hace años, cada vez van surgiendo más delitos informáticos. Uno de ellos es el 'Grooming' una práctica que afecta directamente a los adolescentes de todo el mundo, incluido a los menores de la provincia de San Juan.

Valentina Bucciarelli, fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal Investigativa ANIVI, explicó en Cien por Hora de qué se trata este delito. Todo comienza cuando una persona desconocida se contacta con un chico o chica menor, haciéndose pasar por un adolescente de su edad y con el paso del tiempo se vuelve alguien confiable para la víctima.

'Hay muchas aristas para analizar. El típico caso es cuando un adulto bajo una identidad falsa se hace pasar por una persona de edad parecida a la víctima usando fotos e información irreal. Así va ganando su confianza manteniendo contacto en el tiempo hasta ir logrando el envío de fotos de las partes íntimas de la víctima. En muchos de los casos, aunque no es parte del delito, lo que hacen es amenazar a las víctimas con publicar esas fotografías para obtener más material o conseguir dinero', detalló.

Haciendo referencia a los casos ocurridos en San Juan, Bucciarelli comentó que por el momento no han sido muchos los casos denunciados. En total han sido 35 presentaciones de este tipo desde que comenzó el nuevo Sistema Acusatorio en febrero de 2021. Sin embargo, esto no quiere decir que haya miles de jóvenes siendo víctima de estas prácticas. A raíz de ello la entrevistada contó que todo se complica cuando los adolescentes no tienen un diálogo fluido con sus padres.

'El 'Groomer' es esta persona que intenta captar menores de edad a través de medios electrónicos usando identidades falsas. Sucede frecuentemente con adolescentes. Muchas veces se hace mediante redes sociales o WhatsApp cuando los menores tienen sus propios dispositivos y tienen privacidad. Se dificulta cuando los adolescentes no hablan con sus padres o con otros adultos para poder radicar una denuncia', manifestó.

Puntualizando en algunos hechos ocurridos en San Juan, Bucciarelli advirtió que no siempre son personas ajenas al entorno de él o la afectada. Puede tratarse de una persona conocida que también elige utilizar una identidad ajena o irreal, para que la víctima no sospeche y acceda a entablar una conversación de una índole más privada.

'Los casos que hemos tenido fueron personas de San Juan, en perjuicio de menores también de San Juan. Son personas desconocidas. En una de las causas era una persona que si la conocía pero se hacía pasar por otra y de esta manera obtenía fotos de las partes íntimas de esta menor. En el otro caso era una persona desconocida que intentaba obtener este tipo de fotografía, enviándole fotos de sus partes íntimas también', sentenció.