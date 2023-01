Atacó a su pareja en su casa en Albardón pero seguirá libre

Un hombre fue imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Sin embargo, los letrados a cargo de la causa decidieron suspender el juicio a prueba por dos años.

Es así como Claudio Montaña, acusado del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género, durante la jornada de este marte obtuvo la suspensión de juicio a prueba por el término de 2 años. Además, le asignaron tareas comunitarias no remuneradas de 140 hrs la que deberá realizar en un plazo de 6 meses, como así también una reparación simbólica de $3.000 en favor de la denunciante y exclusión del hogar. Otro de los puntos en su expediente indican que él no podrá acercarse a la víctima o tener algún tipo de contacto con ella y deberá ejecutar un tratamiento psicológico para control de impulsos con acreditación.

El episodio ocurrió el pasado 15 de enero cuando la damnificada se encontraba en el comedor de su domicilio sito en Barrio El Milagro, Albardón, cuando por cuestiones de pareja mantuvo una discusión con su conviviente. Este hombre de apellido Montaña se ofuscó.

Luego de ello la tironeó de los pelos cerca de la puerta del patio, la sujetó fuertemente de los brazos, y le provocó un corte en el dedo pulgar derecho. Tras la feroz violencia, la víctima pudo librarse y llamó al 911.

Si bien Montaña se retiró del domicilio, en el momento en que llegó el móvil policial, la damnificada aportó sus características, y breves instantes después se presentó Montaña nuevamente en la vivienda. Ella lo señaló como su agresor, por tal motivo resultó aprehendido.