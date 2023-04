Declaró el detenido por la muerte en Sarmiento: 'No me llevé por delante a nadie'

Por la noche del lunes se confirmó la muerte de un adolescente de 17 años en Sarmiento. Esto se dio por un siniestro vial ocurrido en Ruta 40 cuando la víctima, llamada Juan Pablo González, viajaba en una moto 110 cc. Por el momento el único detenido es un hombre que estaba confirmado que manejaba por la zona en ese momento, el cual casualmente tiene su auto chocado. El mismo declaró este jueves y aseguró que 'no se llevó por delante a nadie'.

Walter Alberto Rojas es el conductor del Citroën C3 Aircross que pasaba por la zona alrededor de las 23:00 del pasado 27 de marzo. Actualmente es el principal sospechoso de haber atropellado a González, causando su muerte instantánea, para luego darse a la fuga rápidamente. Este hombre dio su versión de los hechos ante las autoridades a cargo del caso.

'Había un camión adelante, hago juego de luces para pasarlo, se movió a la derecha y cuando lo voy pasando vi algo en la vía rápida que es por la izquierda. Mi hijo me dijo que era una moto. Lo que hice fue desacelerar, dar el volantazo a la izquierda y llevarme por delante todos los separadores de la ruta porque no pude cruzar porque venían autos en el otro sentido. Pude detenerme a 200 metros y detrás mío aparece el camión. Él conductor me dijo que llamó al 911, que él se fue a la banquina para no arrollar a nadie', expresó.

Según su testimonio, después de esta situación él se bajo a revisar el estado en el que había quedado su vehículo. Allí comprobó que había daños en la carrocería. Sumado a esto su mujer, quien también iba en el auto en ese momento, aparentemente habría comenzado a sufrir una crisis nerviosa.

'Revisé el vehículo, estaba todo golpeado, a mi señora le dio un ataque de nervios. El camionero que recuerdo era un hombre de estatura baja, blanco y con rulos. Por ahí pasó una Duster y una Amarok que se bajaron para ver como estaban sus vehículo y pasaron. Como estaba la situación con el rodado y mi mujer con un ataque de nervios, decidí irme a casa. Nunca me llevé por delante a nadie, así que eso es lo que sucedió', sentenció.