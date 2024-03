Amenazas de bomba: Bazán estará 30 días con prisión preventiva

Este lunes 25 de marzo Eduardo Bazán tuvo su audiencia de formalización, al estar acusado de realizar las amenazas de bombas en edificios públicos el pasado viernes. En ese contexto las autoridades definieron que este sujeto cumpla con 30 días de prisión preventiva.

Si bien desde la defensa de este sujeto de 65 años de edad rechazaron enérgicamente esta posibilidad, el magistrado decidió aceptar la solicitud que presentaron desde el Ministerio Público Fiscal. De esta manera el sujeto estará privado de su libertad durante todo un mes.

En ese sentido los abogados de Bazán consideraron que esta persona no era peligrosa y no iba a entorpecer el avance de la investigación. Sin embargo el juez no lo consideró así, por lo que el acusado de cometer los delitos de Intimidación pública, perturbación del orden publico y Coacción, ya se encuentra recluido en un calabozo.