Insólitas declaraciones del abogado de Bazán: 'Es casi un perejil'

Luego de que finalizara la audiencia de formalización por las tres amenazas de bomba, el abogado defensor del acusado, habló con los medios de comunicación presentes. El letrado dio unas llamativas declaraciones asegurando que hay una persona con mayor capacidad intelectual que su defendido que habría orquestado todo, asegurando que su cliente es 'casi un perejil'.

Jorge Gil, abogado defensor de Bazán, habló en rueda de prensa desde el palacio de Tribunales acerca de la situación de Eduardo Bazán. En ese sentido manifestó que este hombre de 65 años de edad no tendría la capacidad de cometer un hecho de estas características, por lo que haría otra persona por encima de él que planificó todo.

'Él tiene en conflicto el departamento donde está. Ahí hay una persona, que no quiero nombrar porque me puede traer problemas, que tiene la capacidad de generar esta situación. No me quiero meter en líos, pero hay una persona que lo ronda que puede generar estas falsas denuncias. Casi que es un perejil, yo he hablado con él y es un humilde trabajador. Para hacer este tipo de delitos tenés que tener plata, lectura, conocimientos y títulos, no lo veo a él haciendo esto', expresó.

Seguidamente el Dr. Gil se refirió a los 16 celulares y los 10 chips que se le encontraron a Bazán una vez que hicieron un allanamiento en su vivienda. Acerca de esto lo justificó diciendo que el Código Penal no indica que se algo ilegal tener una gran cantidad de chips.

'Considero que es inocente, tiene un problema conflictivo donde esta viviendo con una persona con mayor nivel intelectual y económico. Por ahí la persona con mayor capacidad tiene la posibilidad de hacer falsas denuncias, sobre todo de lo que tiene que ver falsas denuncias. No es delito tener muchos chips, él es un trabajador normal', aseguró.

Por último, el entrevistado aseveró que es muy fácil cambiar la voz para imitar a otra persona, por lo que para él los audios que trascendieron no pertenecerían a Bazán. Finalmente señaló que esta totalmente en contra de los 30 días de prisión preventiva que aplicó el juez sobre el acusado.

'Buscaremos quien ha sido, de todas formas en estos casos siempre se busca a alguien para acusar rápidamente. No estoy de acuerdo con la preventiva porque este hombre no se va a dar a la fuga. No tiene plata y no va a interferir en el proceso básicamente porque todo el material cibernético ya ha sido secuestrado. No es un hacker, no es Bill Gates, es un vendedor de zapatillas. La voz no coincide con la de mi defendido y aparte se puede simular la voz, uno se tapa la nariz y le cambia el tono de voz', sentenció.