En la jornada del martes se produjo un juicio abreviado que tuvo en la mira a un violento. El mismo fue identificado como Marcos Sebastián Ponce, quien agredió y golpeó a patadas a la madre de sus dos hijos y delante de los pequeños. A pesar de ello, seguirá libre.

De acuerdo con lo que dio a conocer la justicia sanjuanina, el hecho ocurrió el pasado 25 de diciembre. La pelea comenzó mientras dos hijos abrían los regalos de Navidad. “Ya no me valoras, es verdad lo que dicen todos, yo no valgo nada, ya no queres estar conmigo”, fue lo que dijo el hombre. En ese punto ella señaló: “Si te queres ir andate, vos no me arruinas una fiesta más”. Por ello Ponce le respondió “Ya me estás corriendo, me voy a ir después”.

Para la mujer fue un punto final ya que le dijo: “No, te vas ya, quiero que te vayas”. Esas palabras lo pusieron violento, agarró el teléfono de la denunciante se lo sacó de las manos y lo destruyó.

Tras ello la empujó, por lo que ella cayó al suelo y en ese momento, el sujeto le pegó una patada en la boca del estómago. Como si fuera poco, la pisó en la cara en la altura de la boca, y continuó golpeándola con ferocidad. ella en el suelo, él salió a la calle. Esto sucedía mientras los menores le pedían que no la golpeara más. El agresor volvió, tomó su bicicleta y se retiró de la casa.

Este martes, condenaron a Marcos Sebastián Ponce a cumplir 6 meses de prisión condicional y distintas reglas de conducta por el plazo de 2 años.