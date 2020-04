Inesperado: dos gatos se contagiaron de coronavirus

Un inesperado hecho se produjo en New York, Estados Unidos. Lo que sucedió fue que dos gatos dieron positivo en sus pruebas para detectar la presencia del virus COVID-19. Los dos animales viven en zonas distintas de este Estado y presentan problemas respiratorios leves.

Estos casos fueron confirmados mediante un comunicado oficial emitido por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y los Laboratorios de los Servicios Nacionales de Veterinaria del Departamento de Agricultura. Estas autoridades que en el mundo se dan muy pocos casos como estos y que la gran mayoría se produjo en animales que tuvieron contacto con una persona contagiada.

Sin embargo, en uno de estos casos de New York, uno de los veterinarios le realizó el test al gato al observar los problemas respiratorios de la mascota, pero no se confirmó que alguno de sus dueños tenga coronavirus. No obstante, algunos profesionales manifiestan que estas personas podrían estar infectadas pero ser asintomáticas.

En el segundo caso también se procedió a testear al animal luego de que se manifestaran algunos problemas respiratorios, pero en esta ocasión uno de sus dueños dio positivo para coronavirus antes de que el gato comenzara a manifestar los síntomas. Sin embargo, lo curioso de este segundo caso, es que en la vivienda de estas personas vive otro gato, pero dicho animal no presentó ningún síntoma.