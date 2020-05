Estados Unidos duda de las vacunas chinas contra el coronavirus

China quiere vencer al mundo en la carrera para encontrar una vacuna contra el coronavirus, y, según algunas medidas, está haciendo exactamente eso. Desesperado por proteger a su gente y desviar las crecientes críticas internacionales sobre cómo manejó el brote, ha reducido la burocracia y ha ofrecido recursos a las compañías farmacéuticas. Cuatro compañías chinas han comenzado a probar sus vacunas candidatas en humanos, más que los Estados Unidos y Gran Bretaña combinados.

Pero los líderes de China han potenciado una industria de vacunas que durante mucho tiempo se ha visto envuelta en problemas de calidad y escándalos. Hace solo dos años, los padres chinos estallaron en furia después de descubrir que las vacunas ineficaces habían sido administradas principalmente a los bebés. Encontrar una vacuna no es suficiente. Las empresas chinas también deben ganarse la confianza del público, que podría estar más inclinado a elegir una vacuna fabricada en el extranjero que una vacuna china.

Ray Yip, el ex jefe de la Fundación Gates en China, expresó: “Los chinos ahora no tienen confianza en las vacunas producidas en China. Probablemente sea el mayor dolor de cabeza. Si no tuvieran todos esos incidentes, las personas probablemente se pondrán en kilométricas filas para obtenerla”. La necesidad es urgente. Más de 249.000 personas han muerto en todo el mundo, según cifras oficiales. El COVID-19 sigue siendo extremadamente difícil de eliminar, incluso China, que oficialmente parece haber domesticado la propagación, ha sufrido brotes esporádicos.

Por otro lado, China también quiere desviar las acusaciones de que su silenciamiento de las alertas tempranas contribuyó a la pandemia global. El desarrollo de una vacuna para el mundo, además, mejoraría su posición como una potencia científica y médica mundial. De tal forma, China ha convertido su vacuna en una prioridad nacional, aunque no ha revelado detalles del gasto. Un alto funcionario dijo que una vacuna para uso de emergencia podría estar lista para septiembre. Los medios estatales han convertido en una celebridad a Chen Wei, la principal viróloga del ejército chino, que lidera uno de los equipos de la vacuna. El público está respondiendo.

Huang Shiyue, una estudiante de medicina de primer año de 18 años en Wuhan, salió de su departamento en una reciente madrugada del domingo por primera vez en tres meses para tomar un taxi a un centro de bienestar a una hora de distancia. Allí, ella ofreció su brazo en nombre de la ciencia. Pero en una ilustración de lo difícil que será encontrar un tratamiento seguro y efectivo, Huang se mareó y enfermó. La estudiante manifestó: “Si puedo ayudar y beneficiar a las personas con un pequeño movimiento, entonces creo que esto es algo muy valioso”.

La campaña de vacunación de China puso de manifiesto las considerables fortalezas y flagrantes debilidades de Beijing. Con su mano firme en las palancas de la industria china, Beijing puede acorralar a compañías y científicos para alcanzar objetivos nacionales. Al mismo tiempo, las compañías de vacunas de China se han acostumbrado a un sistema político cerrado que tiene un historial de encubrimiento de escándalos de seguridad y los protege de la competencia extranjera. Pocos invierten mucho en investigación y desarrollo, y no han descubierto muchos productos con impacto global.

Por el contrario, muchos invierten más en venta y distribución, una gran parte de la cual incluye el manejo de las relaciones con los centros locales de control de enfermedades. Los expertos dicen que eso crea incentivos para la corrupción. Los reguladores de China también tienden a mirar hacia otro lado cuando se trata de empresas estatales, que representan alrededor del 40 por ciento de la industria de las vacunas. Muchos fabricantes de vacunas operan con la expectativa de impunidad, sabiendo que incluso si se descubre que han producido productos defectuosos, es poco probable que se cierren.

La vacuna que recibió Huang está siendo desarrollada por CanSino Biologics, una empresa farmacéutica con sede en Tianjin, y el brazo de ciencia médica del Ejército Popular de Liberación. La vacuna CanSino fue la primera en ingresar a los ensayos de Fase 2, lo que en la jerarquía de las pruebas de drogas significa que está más avanzada que los otros candidatos del mundo, aunque no hay garantía de que se pruebe que sea efectiva. Hasta el momento se ha probado en 508 personas; un candidato de la Universidad de Oxford en ensayos de Fase 1, o pruebas en etapas anteriores, se ha administrado al doble de personas.

Otra institución china también tiene un candidato para las pruebas de Fase 2: el Instituto de Productos Biológicos Wuhan, un brazo del Grupo estatal Sinopharm. Sinovac Biotech, una compañía privada y el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, que también pertenece a Sinopharm, tienen vacunas potenciales en los ensayos de Fase 1. El instituto Wuhan estuvo involucrado en un escándalo de 2018 en el que se inyectaron vacunas defectuosas contra la difteria, el tétanos, la tos ferina y otras afecciones en cientos de miles de bebés. China impuso una multa de 1.3 mil millones de dólares a otro fabricante de virus involucrado, Changchun Changsheng. El escándalo provocó el despido de docenas de funcionarios y promesas de una rápida limpieza de la industria. El gobierno confiscó los “ingresos ilegales” del instituto Wuhan, multó a la compañía y castigó a nueve ejecutivos.

El instituto Wuhan ha sido demandado al menos dos veces en China por víctimas que alegan que las vacunas del instituto han causado “reacciones anormales”, según documentos judiciales. En ambos casos, el tribunal dictaminó que el instituto Wuhan tenía que compensar parcialmente a las víctimas con un total de aproximadamente 71.500 dólares. Sus ejecutivos han sido acusados al menos tres veces de sobornar a funcionarios en centros locales por enfermedades y control en varias provincias para agradecerles por comprar sus vacunas. Los ejecutivos fueron condenados pero no se presentaron cargos penales contra la empresa.

Fuente: The New York Times