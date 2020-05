Cande Tinelli se animó a posar totalmente desnuda

En la tarde del pasado domingo 3 de mayo, Candelaria Tinelli posteó una imagene en sus redes sociales, que dejó con la boca abierta a más de uno de sus seguidores. La hija del reconocido conductor televisivo, Marcelo Tinelli, acostumbra a postear imágenes ligera de ropa, en donde se puede apreciar su cuerpo tatuado.

Cande, también conocida como "Lelé", escribió: "if you want a good girl, then goodbye" en la descripción de este infartante posteo. Esto significa: "Si quieres una chica buena, entonces adiós", dando a entender que ella no se considera a si misma como una "buena chica".

Este posteo rápidamente superó los 60.000 likes y se llenó de comentarios elogiando el cuerpo y los tatuajes de la famosa, que también es cantante. "Súper Sensual", "Bomba", "Hermosa", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus más de 4.000.000 de seguidores.

Este es el posteo en cuestión: