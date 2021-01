Inspirador mensaje de una joven no vidente que estudiará en Harvard

La feliz e inspiradora historia de una joven uruguaya recorre el mundo, dando luz a que los limites no existen. De este modo Milagros dio a conocer uno de sus mayores triunfos a pesar de lo que muchos considerarían un obstáculo.

"Las oportunidades están ahí fuera, esperándonos, y aunque hay miedos, y dudas, y '¿qué pasaría si?' en el aire, al final animarte e ir a buscarlas te puede cambiar la vida", expresó Milagros Costabel, la uruguaya no vidente de nacimiento. La joven es noticia por haber sido aceptada en Harvard entre 10.000 solicitudes.

La chica de Colonia del Sacramento, logró una beca para estudiar en la prestigiosa universidad de Estados Unidos desde 2021 y durante la jornada de hoy publicó una emotiva e inspiradora carta en sus redes sociales. En la misma ella insta a salir a buscar oportunidades.



En un hilo en Twitter aludió a sobre como se puede afrontar a los problemas y si algo se quiere es cuestión de accionar. "Aprendés, porque de repente un no ya no significa un no sino una posibilidad más para seguir intentando. Porque ese pensamiento perpetuo de 'Ojalá hubiera hecho esto...' de golpe se vuelve cosa del pasado. Y porque el no, si no intentás, ya lo tenés", señaló.