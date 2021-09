Científicos advierten sobre los efectos dañinos del COVID en asintomáticos

Un estudio realizado en los pasajeros, a bordo del crucero Diamond Princes, que debió ponerse en cuarentena en la costa de Japón en las primeras semanas de la pandemia, reveló que alguna infecciones pueden presentar problemas de salud que no presentan síntomas.

El mismo re realizó sobdre los 104 pasajeros, de los cuales 76 fuerons positivos asintomáticos de COVID-19. La tomografías observadas por el médico, Eric Topol, arrojaron que el 54% de ese grupo presentaba anomalías pulmonares, que se manifestaban como manchas grises irregulares conocidas como opacidades en vidrio esmerilado que indican acumulación de líquido en los pulmones.

El investigador y director delScripps Research Translational Institute, en un informe detallado de la enfermedad asintomática publicado en Annals of Internal Medicine en coautoría con Daniel Oran, manifestó preocupado que “este hallazgo sugiere que la ausencia de síntomas no significara que no haya daños".

Califico que estos estudios como “inquietantes” y sostiene que los casos asintomáticos no han recibido la atención necesaria debido a que los expertos se han concentrado en tratar los casos graves y en elaborar vacunas para prevenirlos. El respecto agrego que los científicos aún no conocen del todo las posibles consecuencias de las infecciones asintomáticas, o cuántas personas están sufriendo esas consecuencias.