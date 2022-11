De no creer: un niño de 8 años mató a mordiscos a la cobra que lo atacó

En la India se vivió una insólita situación que tuvo como protagonistas a una cobra y un niño de tan solo 8 años. Aunque parezca extraño fue un combate "cuerpo a cuerpo" y uno de ellos sobrevivió.

El extraño episodio ocurrió en la aldea de Pandarpadh del distrito de Jashpur. Allí habitan más de 200 especies de serpientes.

Deepak, el niño que protagonizó el episodio relató a The New Indian Express que "la serpiente se enrolló en mi mano y me mordió. Me dolía demasiado. Como no se movió cuando intenté sacudírmela, la mordí fuerte dos veces”. Fueron pocos segundos, pero suficiente para que la cobra muriera.