A todo ritmo: mira como despidieron los restos de su tía un grupo de mujeres

Las muchachas de la familia, se hicieron virales debido a que fueron captadas cargando el ataúd de su tía en su funeral. Las ciudadanas se mostraron felices y hasta bailaron con el fin de despedir a su pariente.

Gentileza. Captura de video

En el posta publicación, se declara que la despedida era para una tía y el motivo por el cual las ciudadanas bailaron fue porque pensaron que así le habría gustado a la difunta que le dieran el último adiós.

https://www.tiktok.com/@kimkiara49cd/video/7242835682744487173

La publicación subida a la cuenta personal de una de las sobrinas @kimkiara49cd se viralizó rápidamente con alrededor de diez millones de visualizaciones, unos 260 mil me gustas y más de diez mil comentarios de usuarios.

Además, en el acto fúnebre se llegó a escuchar música de fondo y a otros asistentes aplaudiendo. Las chicas no dejaron de moverse y no se vio a alguna llorando por la terrible pérdida de la tía. Mas tarde, el video terminó abruptamente y no se supo qué más ocurrió durante el funeral.

Las reacciones no se hicieron esperar y algunos usuarios se mostraron desconcertados por la forma en la que despidieron a la tía. “Si no me van a despedir así, mejor no me muero”, indicaron en IG.

Mientras que otros usuarios, dieron su negativa ante la situación. Alegando que es una falta de respeto a la fallecida.

