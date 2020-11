Apagón en Jáchal: 'hay jornaleros que deben pagar 13.000 pesos de luz'

Este miércoles por la tarde, vecinos de Jáchal se manifestaron con un apagón y bocinazos en reclamo de las boletas 'excesivas' que emite Energía San Juan por el consumo eléctrico. En este marco, Walter Vega comentó a Canal 13 que 'tal es el punto que hay jornaleros que han tenido que pagar hasta 13.000 pesos'.

Según afirmó, en el departamento 'hay gente que no puede pagar, hay gente que no paga desde marzo, ya se ha ido acumulando y va a ser imposible pagar. Sabemos que el Gobierno ha tenido una respuesta con respecto a que va a sacar unos impuestos pero de la empresa no dicen nada. Entonces ahí el pedido y el enojo'.

Por otro lado, Vega habló sobre la modalidad y afirmó que fue 'la forma de protesta' de vecinos de Valle Fértil, Sarmiento y ahora Jáchal. 'Vamos a ver que va a pasar con Iglesia', señaló.

'No hay gente que te haga la lectura. Viene siempre un poco más de la anterior. Si en tu casa no has tenido el aire acondicionado prendido, igual te llega como si lo hubieras prendido', sentenció.

La manifestación comenzó en la zona de La Loma y se movilizó con 'bocinazos' en torno a las cuatro avenidas principales de Jáchal. La jornada terminó con el apagón.