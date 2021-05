Según Fabián Martín, "dos de cada diez vecinos pagan sus impuestos"

Este jueves por la tarde el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, inauguró iluminarias led y la renovación de la plaza en el Barrio Los Zorzales. Durante el acto, Martín se refirió sobre la recaudación del municipio durante el último trimestre: "Viene alrededor de un 30% algo normal teniendo en cuenta que estamos en época de pandemia".

Según el intendente, "la recaudación tiene los niveles normales de años atrás, que durante pandemia no es poca cosa". "Hay muchos que no pagaban porque no podían perder una mañana entera en el municipio", sostuvo Martín. Es por este motivo que a partir de su gestión, se facilitaron más medios de pago y más horarios de atención para el vecino.

"Estamos diversificando cada vez más los modos de pago. Incluso ahora el vecino de Rivadavia puede pagar desde casa", detalló Martín. Asimismo, el intendente aclaró que con respecto a la recaudación "de cada diez vecinos, dos o tres pagan. Es difícil mantener obras con estos números pero sin embargo las hacemos".