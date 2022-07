Salarios municipales: en San Martín subieron el 40% también a contratados y becarios

Este jueves 30 de junio, el intendente del departamento San Martin declaró en Banda Ancha que el semestre que termina hoy fue complicado debido a la inflación, 'lo que nosotros consumimos, el combustible para prestar los servicios, el tema de los materiales de obras públicas, hoy la mayor preocupación nuestra es la provisión de materiales, declaró.

Andino sostuvo que hay materiales que no los consiguen rápido y el efecto que produce en San Martin es que tengan que atrasar ciertas obras, pero las cooperativas no son empleados municipales que tienen un sueldo físico, las cooperativas son pequeñas empresas que cobran en función a la certificación de obras, por lo que, 'si nosotros no les proveemos los materiales hacen que su avance sea inferior y eso se nos va a complicar', comentó.

Aseguró que existe una preocupación muy grande por la administración municipal y por las familias, 'la inflación es una cuestión de pujas de intereses, y siempre quedan atrás los sectores más humildes'.

En cuanto al salario de los municipales es una recuperación que impacta en los presupuestos pero es provisoria, 'el estado municipal recibió un aporte y un gran apoyo pero hemos tenido que aportar recursos nuestros para poder llegar a cubrirlos, nosotros en particular hemos hecho el mismo aumento a las personas en planta permanente que a los becarios y contratados', confesó.

Por último, el intendente destacó que quieren evaluar el ingreso de trabajadores contratados a planta permanente, lo quieren hacer pero, 'hoy la incertidumbre económica lo hace un poco difícil, sumado a que hay una ley que se hace con el Ministerio de Gobierno donde uno se compromete a congelar las vacantes. Vamos a avanzar con mucha prudencia, previendo la antigüedad, previendo el perfil, vamos a buscar un mecanismo que sea lo más justo', cerró.