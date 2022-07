Jorge Castañeda apoyó el reclamo por los problemas de telefonía

Luego de que vecinos de Calingasta reclamarán por el servicio de telefonía e internet, el Intendente Jorge Castañeda dio su postura y fue contundente al señalar que la culpa es de las empresas. Es así como en comunicación con Tarde Trece mencionó de que se habló en la audiencia con la empresa.

Jorge Castañeda habló sobre el hecho que llevó a que los vecinos del departamento se manifestaran y plantearan los problemas sobre la conectividad en el departamento. Es así como aludió 'la verdad que lo tomamos como una protesta ante un servicio que es mal prestado principalmente por las empresas de telefonía porque convengamos que cuando se privatizaron las empresas de telefonía en la Argentina tienen que haber tenido un plan de inversiones respecto a las comunicaciones dentro del país'. En la misma línea señaló 'lamentablemente un departamento como el nuestro que tiene tanta riqueza turística, minera, agrícola, vamos a la turística porque la población se traslada a un lugar a otro y que tengamos tan mala conectividad se debe sin duda a la falta de inversión de empresas'.

Del mismo modo añadió que uno de los problemas es que 'las empresas de telefonía no reconozcan como organismos de competencia la defensa del consumidor porque nosotros contratamos un servicio, lo compramos en la ciudad de San Juan o lo compramos en el puerto de Buenos Aires no compramos los celulares en Calingasta. Entonces vienen con el mismo paquete que se compra en cualquier lugar y esos paquetes dicen datos móviles, dicen internet y dicen 4G. Pero cuando te trasladas como turista a Calingasta no te puedes comunicar'. En este sentido señaló 'entonces hay una falencia, una carencia y eso es lo que realmente queremos solucionar. Por eso la protesta tan masiva'.

Ante tal problemática los vecinos denunciaron, debido a que esto perjudica, sobre todo lo economico. Esto llevó a una reunión, la cual tuvo como respuesta solo a INTERSAT, qué es la empresa que brinda servicio de internet en la zona 'y presentó un plan de de trabajo que en el fondo si bien no dejó satisfecha la población si se vio la voluntad de solucionar el tema'. Posteriormente Castañeda aludió 'la empresa ha hecho toda la compra de materiales para instalar el internet y es valorable por parte del vecino'. Sobre el servicio de telefonía deben hacer un relevamiento para verificar cuantos clientes de cada empresa hay en la zona.