Los servicios esenciales de Capital se mantienen por el Covid 19

El intendente, Emilio Baistrocchi, dio una conferencia de prensa para comunicarle a la sociedad sanjuanina cómo son los trabajos y prestación de servicios escenciales que se realizan en este periodo de prevención del COVID-19.

Noticias Relacionadas Evalúan que Educación sea uno de los últimos sectores en activar tras la cuarentena

Desde Casa de Gobierno el intendente de Capital brindó una conferencia de prensa interactiva a la sociedad sanjuanina.

El intendente estuvo acompañado por el coordinador de Gabinete, Sergio Mordacci; el secretario de Gobierno, Horacio Lucero y el secretario de Ambiente y Servicios, Javier Rodríguez.

Noticias Relacionadas Las insólitas "teorías" sobre el extraño zumbido en el cielo sanjuanino

Considerando que la ciudad es transitada y centro de numerosas actividades comerciales y en materia de prestación de servicios; el jefe comunal explicó cómo se desarrollan las tareas, bajo la modalidad impuesta por la cuarentena obligatoria.

Baistrocchi informó que la Capital trabaja con un Plan de Contingencia Municipal consensuado con los distintos actores involucrados en la lucha contra la pandemia del Coronavirus. Asimismo informó que la municipalidad, por decreto, estipuló las áreas fundamentales para garantizar servicios a los vecinos.

En referencia a la atención municipal destacó: “No se atiende de un modo presencial, pero sí seguimos al lado del vecino por diferentes medios de comunicación”, aseguró Baistrocchi. Recordó que al mail contacto@municipiosanjuan.gob.ar y al teléfono del SEM 0800-999-7786 los capitalinos pueden comunicar sus inquietudes y recibirán respuestas.

Asimismo, Baistrocchi volvió a agradecer a todo el personal afectado a prestación de servicios esenciales en cuarentena. Se trata de recolectores de residuos, monitores urbanos, policía comunal, personal de la Feria de Abasto, que sigue proveyendo a mayoristas. También recordó el trabajo de servicios fúnebres; del personal de la Secretaría de Gobierno que trabaja en inspecciones de comercios por abastecimiento y sobreprecios; en contención social de familias vulnerables y contención psicológica a través de la Dirección de Salud para el personal afectado.

Todos los funcionarios respondieron consultas puntuales de la prensa que envió sus requerimientos a través de vías digitales. Brindaron detalles sobre el trabajo de servicios, la continuidad de obras, los índices de recaudación en tasas munipales, el normal funcionamiento de pagos y la asistencia social, entre otros.

El intendente cerró la presentación con un mensaje para todos los sanjuaninos.

“El mensaje no es solo para los vecinos de Capital sino para todos los sanjuaninos que transitamos por Capital. La responsabilidad es de todos. A donde podamos llegar es en función del esfuerzo de todos. No existe disposición oficial que alcance sin el compromiso y voluntad de los vecinos. Muchos lo están haciendo. Esto no es solo de nosotros y nuestra familia. Es de todos los sanjuaninos. Dentro de esta crisis que nos toca vivir, hay acciones y resultados positivos para destacar, en comparación con otros países”, evaluó Baistrocchi.

Llevó su aliento a todos los que han visto resentidas sus actividades habituales por estas medidas extraordinarias de prevención en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Nación y San Juan han puesto la vida y la salud de los argentinos y sanjuaninos por sobre cualquier otro interés. El esfuerzo lo tenemos que seguir haciendo. En el día a día se van tomando decisiones. Esto va a durar y tenemos que afrotarlo unidos, que es la forma”.

Fuente Prensa Capital