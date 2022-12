Mirá las imprudencias que se cometen en un transitado cruce de Avenida Libertador

El pasado lunes se produjo un nuevo accidente en un transitado cruce de Capital: Avenida Libertador y Jujuy, cuando chocaron un colectivo y un Renault Clio que conducían dos mujeres. (Ver nota vinculada). El móvil de Canal 13 volvió a ese lugar y registró la gran cantidad de imprudencias que se cometen a la hora de conducir.

Calle Jujuy y Avenida Libertador es una de las pocas esquinas que quedan en el tramo de Avenida Libertador entre Avenida Rioja y Avenida Rawson en donde actualmente no existe semaforización. Lo llamativo es que si bien ese cruce no tiene semáforos, está entre medio de dos que sí lo tienen: Avenida Libertador y Rioja; y Avenida Libertador y Aberastain; pero esto no les impide a los sanjuaninos cometer todo tipo de infracciones y quedar al borde de un accidente.

En pocos minutos que el móvil del Canal estuvo en el lugar pudo registrar cómo los automovilistas no descienden la velocidad al llegar al cruce, hay más circulación de tránsito en hora pico y estas situaciones ponen en riesgo a más personas; los transeúnte cruzan la calle por cualquier lugar; hasta taxistas girando hacia la izquierda por Avenida Libertador; o una camioneta que frenó su marcha sobre la senda peatonal y tuvo un cruce de palabras con un hombre que intentaba cruzar.

Un taxista girando hacia la izquierda, maniobra que no está permitida.

La camioneta detuvo su marcha sobre la senda peatonal