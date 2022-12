Gramajo: 'El problema no es la persona, es el dirigente que maneja el plan social'

Este lunes el intendente de Chimbas Fabián Gramajo encabezó una entrega de elementos del banco de herramientas a emprendedores chimberos. Brindó declaraciones a la prensa, donde dialogó acerca de su futuro político, la actualidad de su departamento y además apuntó contra dirigentes sociales.

"Todavía no hemos tomado ninguna decisión, pero quien nos va a ubicar es la gente, no es una decisión propia, nuestra. Yo creo que la política es el arte de lo posible, la política es muy dinámica y nos va poniendo en el lugar que sea necesario pero como prioridad acorde a las necesidades que pueda tener la gente. Falta un ratito largo, no falta mucho, pero de a poquito vamos a ir tomando decisiones", dijo.

Consultado acerca de cómo cierra el 2022 la gestión municipal de su departamento dijo que "muy bien, hemos cerrado en orden que es mucho; hemos podido cumplir con todos los proveedores, hemos pagado en tiempo y forma, el departamento sigue creciendo, tenemos una planificación para el año que viene pero si no cerramos de la mejor manera los números este año es difícil que podamos planificar para el 2023".

Acerca de la actividad específica de este lunes por la mañana, el intendente manifestó que "comenzamos la mañana haciendo este tipo de herramientas y maquinarias para que muchos emprendedores del departamento puedan tener trabajo. Son 100 familias que hoy comienzan a trabajar, ellos tenían algún tipo de necesidad producto de lo que sucedió en la pandemia y por el proceso inflacionario. Muchos que perdieron el trabajo, que tuvieron que cerrar las ventanas de su negocio debido a todo esto y ahora estamos haciendo entrega de todo estas maquinarias y herramientas para que ellos puedan continuar con su trabajo".

Las herramientas de trabajo corresponden a "panadería, gastronomía, metalúrgica, peluquería, jardinería, son diversos rubros que hemos ido analizando las necesidades acorde a cada una de las situaciones y se ha necesitado evaluación previa para que puedan acceder a este tipo de ayuda", explicó el intendente.

"Me parece que esto es la contracara con los programas sociales que manejan sectores piqueteros. Hay que trabajar más y tratar de dar menos porque lo que hay que seguir generando es la cultura del trabajo, porque si no hay sectores de los movimientos sociales que toman este tipo de beneficios que llegan a la gente para hacer política y todo lo que todos conocemos y generar la cultura del no laburo", manifestó Gramajo.

"Este es el camino, poner los recursos donde los tiene que poner el Estado, ayudar a los sectores que hay que ayudar y la única manera de salir adelante es con trabajo", dijo el intendente.

"Nosotros llevamos adelante convenios con algunas organizaciones y eso ha permitido que puedan trabajar, formarse, capacitarse y ser parte de la gestión municipal. Pero son algunos sectores que están cumpliendo con algo que es lógico y que es el deber ser de cualquier persona que es trabajar y formarse", dijo.