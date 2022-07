Poste a punto de caer sobre 2 casas: aseguran que Energía San Juan debe arreglarlo

Por la mañana de este viernes 15 de julio el móvil de Canal 13 fue a atender el reclamo de familias de Santa Lucía, las cuáles pedían ayuda debido a que un poste de luz estaba a punto de caer sobre dos casas. Gracias a esto desde la Municipalidad respondieron, asegurando que la solución la debe brindar Energía San Juan y no ellos.

Emilio Achem, secretario de Gabinete de Santa Lucía, aseveró a esta medio que el poste de madera podrida que esta apoyado sobre la división de dos casas, no les pertenece. Debido a esto ellos no tienen la potestad para intervenir en esta situación, ya que sus propietarios deben reemplazarlo.

El poste apoyado sobre las casas

'Ese poste de luz la gente nuestra de Eléctrica de la Municipalidad lo ha verificado y realmente pertenece a la gente de Energía San Juan. Ya se ha hecho el reclamo, así que esperamos que en el transcurso de este día (15 de julio) vayan a ponerlo en condiciones', explicó.

Siguiendo en la misma línea, Achem manifestó que directamente ellos por más que quisieran no podrían arreglarlo. Esto se debe a que no cuentan con las herramientas necesarias para poder trabajar sobre una línea eléctrica. Debido a esto esperan que desde Energía San Juan les brinden una solución rápidamente a estas familias.

'No se genera un problema, pero si surge un tema de coordinación. Trabajamos bien con Energía San Juan, OSSE y Telefónica. Cada empresa tiene sus tiempos pero Energía San Juan, dado el riesgo que tienen esas líneas, actúa rápido. Como municipio no podemos intervenir porque no tenemos las condiciones técnicas que requiere Energía San Juan y el EPRE para intervenir una línea eléctrica. Lógicamente si el riesgo es latente, a través de los Bomberos de Santa Lucía se puede seccionar el riesgo', aclaró.