Escandalosa carta de renuncia de un funcionario sarmientino

Elbio Luna, ahora ex Director de Rentas del departamento Sarmiento, presentó su renuncia al cargo luego de que se presentaran diferentes disidencias con la gestión del intendente Mario Cacho Martín. Si bien se conocía que desde hace algún tiempo venían con diferencias en este semana el funcionario oficializó su descontento planteando la renuncia al cargo en el municipio mediante un escrito.

En su nota de renuncia a la cual tuvo acceso Diario 13 el ahora ex funcionario planteó no solo motivos personales sino disidencias con la forma de gestionar del actual Intendente de Sarmiento.

Nota de renuncia

Uno de los párrafos de la nota que deja ver el descontento dice: "Por no compartir en absoluto la gestión de Gobierno llevada a cabo por su persona", en referencia al intendente. "A la vez en mi modesta opinión considero que su gestión no es representativa del proyecto que lleva adelante nuestro Gobernador Sergio Uñac", establece en sus argumentos el ex funcionario.