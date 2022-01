Carlos Lorenzo sobre el pedido de inconstitucionalidad: ‘Lo que se sancionó no incumple con la ley’

Luego de que los diputados Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva, se presentaran ante la justicia este martes para pedir la inconstitucionalidad de la eliminación de las PASO, el asesor letrado del Gobierno, Carlos Lorenzo aseguró en su paso por Paren las Rotativas que ‘Lo que se sancionó no incumple con la ley’.

El funcionario uñaquista se refirió a la reforma del Código Electoral votada la semana pasada en la Cámara de Diputados y que tanto revuelo causó. Puntualmente del reclamo del giojismo expresó que sus argumentos no son válidos, puesto que, si se respetó el tratamiento de la ley con un debate, que ‘ellos no quisieron dar’. Además, aseguró que con la reforma no se viola el derecho a la participación ciudadana, solo se les da la posibilidad de no ir a votar en dos oportunidades, puesto que solo deberán hacerlo en las generales ya que la lista definitiva de candidatos será armada por los partidos en elecciones internas. ‘Todos los partidos deberán reformar sus cartas orgánicas para ello’, alertó.

‘Hay que ver como se sigue avanzando esta reforma, hay que retocar estructuras internas puede haber una ley de lemas’, expresó Lorenzo y sumó a su argumento a favor que según una encuesta realizada por el oficialismo local, el 84% de la población considera las PASO ‘innecesarias’ y ‘molestas’, por varias razones, entre las que se destacan que es un ‘gasto’ y que les molesta ir a votar otra vez.

El Asesor Letrado del Gobierno no descartó una posible ley de Lemas, señalando que toda la reforma no está del todo terminada. Tampoco descartó que se pueda dar una lista con un gobernador y varios intendentes que conforman el frente. ‘Uñac lo propuso a nivel nacional y no se dio, ahora se hace a nivel provincial’, manifestó.

Lorenzó explicó que la gente que no está afiliada a un partido no votará en las internas, puesto que estas se dirimirán en el partido. Luego vendrá la etapa de la conformación del frente con la elección del candidato (no está descartado que pueda ser más de uno), y por fin con nombres elegidos, ya se considera un frente que puede competir en las elecciones.