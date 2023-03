Chanampa: ‘A Chimbas queremos llevar más educación, deporte y un espacio para la cultura’

El pasado martes, en Paren las Rotativas estuvo el candidato a intendente por Chimbas, Andrés Chanampa quien se refirió a las propuestas que tiene para el departamento de cara a las elecciones de mayo. ‘A Chimbas queremos llevar más educación, deporte y un espacio para los que hacen cultura’, sostuvo el bloquista.

En cuanto al espacio para albergar el sector cultural del departamento, el diputado resaltó que es algo que le está faltando urgente porque en Chimbas está creciendo la gente que se dedica a la cultura, que lo hace muy bien, incluso saliendo afuera de la provincia, pero no tienen un lugar propio.

Luego fue consultado sobre lo que Fabián Gramajo en sus ocho años de gestión deja en el departamento. En ese sentido, Chanampa destacó que el intendente supo elevarle la autoestima al chimbero, haciéndole brotar el sentimiento de pertenencia a su tierra. Además, puso el acento en el crecimiento de muchos sectores a través de la obra pública, como las luminarias, la pavimentación y la restauración de plazas.

Sobre la relación que mantiene con Gramajo aseguró que, si bien no son amigos, se conocen desde hace años, y es consciente de que trabajan los dos en u mismo equipo, y para el mismo proyecto que conduce Sergio Uñac. ‘Yo nunca me he metido en lo ejecutivo, ni él se ha metido en lo legislativo’, aseguró.

Sobre la fuerte presencia que tendrá el Bloquismo en las próximas elecciones, el diputado destacó que en cada departamento el partido tenga un candidato. 'Ahora le estamos mostrando a la sociedad las diferentes alternativas, por eso en todos los departamentos vamos a tener candidato', cerró el candidato a intendente.