Los maniataron con precintos para robarles

Un matrimonio, de entre los 56 y 59 años, fue sorprendido por dos delincuentes armados que ingresaron a su domicilio. Ocurrió el viernes en una vivienda de Gualeguaychú.



Los ladrones "intimidaron a los moradores exigiéndoles un dinero que no tenían" informaron desde la Policía. Ante esa situación, se apoderaron de una serie de electrodomésticos y herramientas que luego procedieron a cargar en una camioneta propiedad de las víctimas y se dieron a la fuga.



Desde la dependencia indicaron que durante el asalto, el matrimonio fue inmovilizado con precintos. Sin embargo poco después de tan mal momento lograron liberarse y ponerse en contacto con familiares. Ellos fueron quienes generaron la denuncia para dar inició al procedimiento de detención e investigación.



El comisario confirmó que "lo primero que se logró fue ubicar la camioneta en la que habían huido los delincuentes, la que había sido abandonada en la zona del Regimiento, pero ahí no se logró ubicar los efectos sustraídos".



Las víctimas no son de Gualeguaychú y hacía un poco más de un mes que residían en el lugar ya que habían instalado un emprendimiento recientemente.

El final feliz de esta historia es que lograron recuperar sus elementos y los delincuentes estan detenidos.