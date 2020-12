Desquiciado: desfiguró a su novia golpeándola con un pesa mientras dormía

Recientemente salió a la luz un brutal hecho de violencia de género en Buenos Aires, más precisamente en la zona norte de la provincia. Lo que sucedió fue que un hombre tomó una pesa y comenzó a golpear directamente en el rostro a su novia mientras dormía. La víctima se encuentra peleando por su vida, con el rostro desfigurado.

Según lo que aseguraron los familiares de la afectada en comunicación con el medio Crónica, todo sucedió durante el jueves 24 de diciembre dentro de una vivienda ubicada en Zona Norte. En este lugar el denunciado, llamado Diego Insaurralde, tomó una pesa durante la madrugada y comenzó a pegarle a su novia.

El agresor empezó a impactar este objeto contundente contra el rostro de la víctima, identificada como Daniela González, que en ese momento estaba durmiendo. Luego de propinarle esta sangrienta golpiza el malnacido escapó rápidamente del lugar, sin dejar rastros.

Recién alrededor de las 8:00 de aquel día la madre y la hermana de Daniela la encontraron llena de heridas en su cara a tal punto que pensaban que no era ella. "A las 8 de la mañana la encuentran a mi sobrina en la cama irreconocible, destruida. Mi hermana no la reconoció, pensó que no era ella", contó Alejandra, la tía de González.

Actualmente la chica que fue desfigurada se encuentra peleando por su vida, en el interior de un centro asistencial de Boulogne Sur Mer. Por otro lado el responsable del ataque se encuentra desaparecido. Los allegados a la internada aseguraron que Insaurralde tiene antecedentes por intento de homicidio.