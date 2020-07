Agredieron a 'piedrazos' a tres policías y quedó grabado

View this post on Instagram

AGREDIERON A POLICu00cdAS A PIEDRAZOS: Efectivos detuvieron a un delincuente que era buscado por cometer varios robos en la localidad de Olivos y familiares agredieron a los policu00edas con piedras y palos. Tras un llamado al 109, se iniciu00f3 la persecuciu00f3n del delincuente que terminu00f3 cuando cayu00f3 de la bicicleta en la intersecciu00f3n de las calles Borges y Lugones e ingresu00f3 al u0026#34;Pasillo de Bocau0026#34;. Cuando efectivos de la Policu00eda de la Provincia, personal del GPM y de la Patrulla Municipal detienen al sujeto dentro del pasillo, conocidos del delincuente comenzaron a arrojar piedras, maderas, botellas y todo tipos de elementos. El detenido tenia pedido de captura con caru00e1tula de u201cRobo agravado en concurso real con encubrimientou201d. El caso quedu00f3 a cargo del Juzgado Juvenil, quien en primera instancia dispone caru00e1tula de u0026#34;Resistencia a la autoridadu201d.