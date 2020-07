Macabro hallazgo en el estómago del ex policía apuñalado

Durante el pasado jueves 23 de julio, asesinaron brutalmente a un ex policía en la provincia de Neuquén, más precisamente en la localidad de Cutral Co. Con el paso de los días, las autoridades confirmaron una gran cantidad de macabros detalles de este violento homicidio. Por ejemplo, se encontró una de las orejas del fallecido, dentro de su estómago.

Recientemente se llevó a cabo la autopsia del cadáver del ex policía asesinado en Cutral Co, identificado como Juan Horacio Panitrul de 31 años de edad. Este procedimiento se extendió más de lo normal, ya que fue "muy complejo y absolutamente novedoso en lo que hace al hecho en sí", según lo que manifestó el fiscal del caso, Gastón Liotard, quien posteriormente agregó que el ex efectivo policial falleció luego de recibir múltiples golpes en su cabeza, con un arma que aún no pudo ser hallada.

Los resultados de la autopsia arrojaron una gran cantidad de detalles escabrosos. El más impactante de ellos, es que dentro del estómago de Panitrul, se encontró una de sus propias orejas. Además, se pudo constatar que en realidad no recibió 110 puñaladas, sino que fueron por lo menos 237 y que por agrupamiento podrían llegar a ser hasta 300.

En relación a este caso, sólo hay dos sospechosos detenidos por el momento. Se trata de un hombre de 49 años de edad y otro de 42, que se encuentran acusados de cometer un "homicidio agravado por ensañamiento". Ambos deberán cumplir con prisión preventiva durante seis meses.