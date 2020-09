Vuelco de la ambulancia: señalan que conducían 'mirando el celular'

Este viernes por la noche, una ambulancia terminó volcando violentamente luego de ser impactada por un auto. Si bien uno de los cuatro participantes salió herido, los daños fueron tremendos. En este contexto, un testigo presencial advirtió ante la cámara de Canal 13 que venían 'conduciendo con el teléfono en la mano'.

Según manifestó Fabricio Castro, todo comenzó al llegar a la esquina de la colisión. 'Yo venía detrás de ellos por 9 de Julio y ellos venían jugando. En un momento, me di cuenta que uno de ellos manejaba con el teléfono en la mano', dijo.

Pero eso no fue todo. 'También me di cuenta que al llegar a la esquina de General Acha, prendieron la sirena y pasaron en rojo, lo cual me parece una irresponsabilidad. La sirena se apagó al momento del impacto', detalló.

El hecho se produjo a las 22. Una pareja circulaba en un auto, marca Renault Clío, por calle General Acha hacia el norte. Al llegar a la esquina de 9 de Julio, la ambulancia cruzó antes hacia el oeste y el auto impactó sobre el costado de la unidad.

Consecuencia de esto, el vehículo de mayor porte perdió el control y terminó volcando con violencia. La ambulancia quedó acostada sobre 9 de Julio frente a una estación de servicio.

Por su parte, el auto, en el que viajaban Laura Castillo (27) y Agustín Musso (28), solo tuvo roturas en el paragolpes delantero producto de la colisión. Según detallaron, no hubo que lamentar heridos de gravedad.