Entre lágrimas, la mamá de la niña que denunció al catequista pidió condena

El caso del presunto abuso de una niña de 5 por el profesor de catequesis tuvo este viernes por la tarde nuevas repercusiones. En la puerta del colegio de Rawson, donde se reunió un grupo de padres para exigir respuestas, la madre de la menor rompió el silencio. Todavía conmocionada y desbordada por la situación, entre lágrimas confesó que en su casa nadie duerme, ni siquiera ella, por lo ocurrido, y lo que está ocurriendo en las últimas horas. Además, pidió justicia inmediata y apuntó contra la directora de la institución, según informó Tiempo de San Juan.

‘Lo que hizo no tiene perdón de Dios’, dijo ante los medios la mujer. Manifestó estar profundamente angustiada. Entre lágrimas pidió condena para el joven profesor. Al mismo tiempo comentó que su hija está psicológicamente mal. ‘Yo viralicé el audio donde cuento lo que había ocurrido, necesitaba saber si a algún otro chico le pasó, quería que los papás supieran lo que había ocurrido, que mi hija había sido manoseada. El audio ya está con el juez’, expresó.

‘Mi hija venía manifestando comportamientos extraños desde agosto. No quería ir a la escuela’. También manifestó no conocer al docente, y que fue su hija la que le dijo ´mamá, el papá de la seño me reta´. Ante esta confesión de la pequeña, la mujer aceptó haber quedado desconcertada, sin saber de qué se trataba. Fue entonces que preguntó en el grupo de WhatsApp de padres si había un profesor en el colegio.

Los demás padres le señalaron que si había un profesor, y que era del área de religión. ‘Ella me decía que él la retaba, que la amenazaba, hasta que finalmente contó que la había manoseado’, dijo. Luego de que la niña le confesara el presunto abuso a una tía, la madre se dirigió de inmediato al colegio rawsino. Cuando conversó con la directora, la justificación fue ‘no puede ser, él es un profesor serio. Su hija tiene un pico de estrés’, manifestó la mujer.